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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة تخزين الملوخية بالسكر للشيف هالة فهمي

طريقة تخزين الملوخية
طريقة تخزين الملوخية بالسكر

تعد طريقة تخزين الملوخية بالسكر من أكثر الطرق المضمونة في حفظ الملوخية بالرغم من غرابتها لأنها تعتمد على السكر في الحفظ بالرغم من أنها أكلة مالحة.

 

اشتهرت طريقة تخزين الملوخية بالسكر بين النساء في السنوات الأخيرة بعد نجاحها حيث قام الكثير من النساء بتجربتها في المنزل و حققت نتائج مذهلة.

طريقة حفظ الملوخية بعد الخرط للشيف حسن

طريقة عمل الملوخية بالحمام للشيف شربيني

و ترغب النساء في تعلم طريقة تخزين الملوخية بالسكر لتتمكن من تحضيرها في اي وقت بسهولة حيث لا تستغرق وقت كبير في إعدادها وتجهيزها للطهي.

 

و تبحث النساء عن طريقة تخزين الملوخية بالسكر لكي تستطيع تحضيرها وتقديمها لأفراد الأسرة طوال العام وليس خلال الصيف فقط حيث أنها من أشهر الأكلات الذيذة وشهية التي تمتلك شعبية كبيرة خاصة في مصر والبلاد العربية هذا بالإضافة الى انها تحتوي على تشكيلة كبيرة من العناصر الغذائية المفيدة مما يجعل لها قدرة على علاج عدد كبير من الأمراض والحماية من الإصابة بها هذا في حال تناول الملوخية المعدة بطريقة صحية بشكل مستمر.

 

ونقدم لكم طريقة تخزين الملوخية بالسكر من خلال خطوات الشيف هالة فهمي مقدمة برنامج سفرة وطبلية المذاع على قناة صدى البلد .

 

وإليك أهم اسرار طريقة تخزين الملوخية بالسكر في الفريزر في المنزل كالمحترفين دون أن يتغير مذاقها أو لونها:

قطعي الملوخية من العيدان واغسليها جيدا ثم اتركيها فى المصفاة حتى تجف تماما من خلال تعرض الملوخية للهواء الجاف، ثم ضعى فوطة نظيفة على الملوخية بعد غسلها بالماء جيدا دون استخدام الصابون ولكن يمكن الاستعانة بالقليل من الخل أثناء غسل الملوخية بالماء.

 

اتركي الملوخية حوالي 5 دقائق ثم قومي بتخريطها جيدا سواء باستخدام الكبة ثم خرطيها باستخدام المخرطة ثم قومي بوضع إناء به ماء على النار وضيفي اليه خليط  مكون من ملعقة صغيرة من الثوم المفروم وكزبرة ناشفة مطحونة ورشة سكر وقلبيهم جيدا حتى يمتزجوا تماما.

 

قومي بوضع الخلطة السابقة على الملوخية ثم قلبيهما جيدا ثم احفظيها في اكياس مصنوعة من نوع بلاستيك جيد يناسب تخزين الأطعمة أو في برطمانات مناسبة ثم ادخليها في الفريرز يمكن حفظها لعام كامل بشرط عدم إخراجها من الثلاجة وإدخالها مرة أخرى حتى لا تفسد.

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