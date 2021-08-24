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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

“نقيب المحامين” يكرم الأولى على الثانوية العامة ابنة الراحل الأستاذ مصطفى الشرقاوي ويهديها درع النقابة

صدى البلد

 

احتفلت نقابة المحامين برئاسة  النقيب رجائي عطية، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم، بالطالبة عهد ابنة الأستاذ الراحل مصطفى الشرقاوي المحامي بالغربية، وذلك لحصولها على المركز الأول في الثانوية العامة علمي رياضة، وذلك بحضور أعضاء مجلس النقابة العامة وعدد من نقباء الفرعيات، وكوكبة من كبار المحامين.

وأهدى نقيب المحامين، درع النقابة للطالبة عهد، معبرا عن فرحته وافتخار جميع المحامين بها، قائلا:" هذه الاحتفالية تم إعدادها خصيصا، حتى نقول لكِ أن مكان الوالد رحمة الله عليه محفوظة وفخورين بكي، كما لو كان سيفتخر بكِ والدك، وحتى نعبر عن فرحتنا وافتخارنا بك، فأنتي صورة مشرفة لكل الشباب، ونحن مستعدين لتلبية طلباتك وقت ما تشائين وسنظل داعمين لكِ.

وأعربت الطالبة عهد، عن سعادتها بهذا التكريم، وإنه شرف لها التكريم من نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية.

وسبق أن أرسل رجائي عطية نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، برقية تهنئة للطالبة عهد مصطفى الشرقاوي، ابنة الأستاذ الراحل مصطفى الشرقاوي المحامي، وذلك لتفوقها وحصولها  على المركز الأول في الثانوية العامة علمي رياضة، مانحًا إياها جائزة مالية أبوية قدرها 20 ألف جنيه، ومتعهدا بالتكفل بمصاريفها الدراسية.

وجاء نص البرقية كالتالي: إلى الإبنة العزيزة أمل الشباب في غدٍ مشرق عهد إبنة زميلنا المرحوم الاستاذ مصطفى الشرقاوى المحامى بالنقض.. بهرت مصر بقدرتها الفائقه في أن تنجح علي الدوام بتفوق و امتياز ، و أن تختم المرحله الثانويه بتبوأ المركز الأول بين كل الناجحين و الناجحات الحاصلين علي الثانوية العامة قسم رياضة هذا العام .

وأضاف: «إنني إذ أشعر شخصيا بالسعادة الغامرة و الفرحة بإبنة زميلنا المرحوم الأستاذ مصطفى الشرقاوى المحامى بالنقض ونجاحها الذي ضربت به مثلا للشباب كله علي أثر الجدية والإخلاص فى تحقيق النجاح.. فإنه يطيب لي أن أهنئها و أشجعها راجيًا أن تتقبل منى أن أنوب عن زميلي المرحوم أبيها الاستاذ المحامي وأن أقدم لها هدية رمزية أبويه ٢٠ ألف جنيه واعدًا بأن أتبناها وأكفل لها ما تشاء حتي تتخرج بمشيئة الله».

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