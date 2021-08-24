الدفاع الروسية: وقوع كميات هائلة من الأسلحة في أيدي "طالبان" يشكل تهديدا كبيرا

أكد وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويغو، اليوم (الثلاثاء) وقوع كميات هائلة من الأسلحة في أيدي مسلحي حركة "طالبان" جراء التطورات الأخيرة في أفغانستان، معتبرا أن هذا الأمر يشكل "تهديدا كبيرا ".



وقال شويغو ـ في تصريح أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية ـ : "التهديد الأول والأهم يتمثل في وقوع كميات هائلة حقا من الأسلحة في أيدي عناصر طالبان".



وأشار وزير الدفاع الروسي إلى أن تلك الأسلحة تشمل أكثر من 100 قطعة من منظومات الدفاع الجوي المحمولة، قائلا : "إن هذا الأمر لا يسيطر عليه ولا يمكن أن يسيطر عليه أحد".



وبعد إعلان الولايات المتحدة، يوم 30 أبريل الماضي ، بدء عملية انسحاب القوات الأمريكية من أراضي أفغانستان وفقا لخطة الرئيس، جو بايدن، شنت حركة "طالبان" المتشددة حملة عسكرية واسعة على مواقع قوات الحكومة السابقة في جبهات متعددة بالبلاد.



وخلال الأسابيع الأخيرة، تمكنت الحركة من بسط سيطرتها على كل المنافذ الحدودية وفي 15 أغسطس الجاري دخل مسلحو "طالبان" إلى العاصمة كابول حيث سيطروا على القصر الرئاسي، بينما غادر الرئيس، أشرف غني، البلاد ووصل إلى الإمارات، قائلا :"إنه قام بذلك لـ"منع وقوع مذبحة".



وفي 16 أغسطس الجاري، أعلنت حركة "طالبان" ـ التي تعتبرها روسيا تنظيما إرهابيا ـ انتهاء الحرب في أفغانستان، مشيرة إلى أنه ستتم إقامة نظام حكم جديد خلال الأيام القليلة القادمة.