طالبان: نفوذ روسيا كلمة السر في هذه الأزمة بـ أفغانستان

قال سهيل شاهين، المتحدث باسم المكتب السياس لحركة "طالبان" الأفغانية في قطر إن نفوذ روسيا يمكن أن يساعد في تسوية الوضع في ولاية بنجشير الأفغانية، التي ترفض الخضوع للحركة.

وبحسب "روسيا اليوم"، قال شاهين ردا على سؤال عما إذا كانت "طالبان" طلبت من سفير روسيا لدى كابول، دميتري جيرنوف، أن يقوم بالتوسط في مفاوضات بين الحركة وقوات المقاومة المتحصنة في بنجشير: "أعتقد أن هذا الأمر سيتم مناقشته مع استخدام النفوذ (الروسي)، الذي هو مرحب به وقيم".

وأشارت القناة إلى أن أفغانستان تشهد في الأيام الأخيرة توترا جديدا بين حركة "طالبان" التي سيطرت مؤخرا على جل أراضي أفغانستان مع دخول مسلحيها في 15 أغسطس إلى كابل، والقوى المناهضة لها التي تحصنت في ولاية بنجشير شمالي العاصمة الأفغانية، حيث ترفض أعداد من قوات الحكومة السابقة بقيادة أحمد مسعود (نجل الزعيم الطاجيكي الراحل لـ "تحالف الشمال")، ونائب الرئيس الأفغاني السابق، أمر الله صالح، قبول حكم "طالبان"، معلنة استعدادها لإبداء المقاومة المسلحة للحركة.