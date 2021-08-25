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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار اليورو في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 25-8-2021

سعر اليورو
سعر اليورو

 سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 25 أغسطس 2021 استقرارا على أسعار ختام الأمس، بعد أن شهدت موجة من الصعود مقابل نظيره المحلي الجنيه المصري في شبكة فروع عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة، وفقاً لآخر تحديثات لمؤشرات شاشات التداول اللحظية على أسعار العملات بالمصارف، حيث سجل متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه 18.368 جنيه للشراء، و18.489 جنيه للبيع داخل البنك المركزي المصري.

سعر اليورو في بنك مصر 

في نهاية تعاملات الأمس وصلت مستويات اليورو الأوروبي مقابل الجنيه داخل فروع بنك مصر ثاني أكبر المصارف الحكومية، عند 18.33 جنيه للشراء، و18.48 جنيه للبيع.

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سعر اليورو في البنك الأهلي 

ومن ناحية أخرى سجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري؛ أكبر المصارف الحكومية من حيث الأصول، 18.33 جنيه للشراء، و18.48 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنوك 

ووفقاً لأخر أسعار العملات الأجنببة ، تأرجحت أسعار شراء اليورو أمام الجنيه في البنوك وشركات الصرافة بين 18.22 جنيه للشراء، و18.34 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية 

كما ارتفع سعر صرف اليورو الأوروبي بنحو 4 قروش للشراء والبيع أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية إلى 18.26 جنيه للشراء، و18.47 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس 

في حين ارتفع سعر صرف اليورو أمام الجنيه فى بنك قناة السويس إلى مستوى 18.37 جنيه للشراء، و18.50 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك CIB 

فيما جاء سعر اليورو أمام الجنيه المصري بفروع البنك التجاري الدولي عند 18.22 جنيه للشراء، و18.44 جنيه للبيع.

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