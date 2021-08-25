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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظ الشرقية يكشف تفاصيل المبادرة الرئاسية للكشف عن الأمراض الوراثية لحديثي الولادة|فيديو

صدى البلد

قال ممدوح غراب  محافظ الشرقية، تعليقا على انطلاق المبادرة الرئاسية للكشف عن الأمراض الوراثية لحديثي الولادة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أطلق العديد من المبادرات الرئاسية الصحية للوصول إلى المناطق الأكثر احتياجًا بمختلف محافظات الجمهورية، ولتحسين مستوى الخدمات المؤداة للمواطنين.

 

وأضاف ممدوح غراب في تصريحاته على التليفزيون المصري ،:" المحافظة خلال الفترة السابقة شهدت إطلاق العديد من المبادرات الصحية، مثل مبادرة الكشف المبكر لأمراض السكر والضغط، والكشف المبكر عن أورام الثدي، والكشف المبكر عن مسببات ضعف وفقدان السمع، ومبادرة نور حياة، والكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم لطلاب المرحلة الابتدائية، والكشف عن فيروس سي لطلاب المرحلة الإعدادية، والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي وفحص وعلاج الأمراض المزمنة وغير السارية، بالإضافة إلى التطعيمات المقدمة للأطفال في المراحل السنية المختلفة، وذلك في ضوء الاهتمام بصحة وسلامة المجتمع".

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من جانبه أوضح  الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة أن المبادرة الرئاسية تهدف إلى حماية الأطفال المبتسرين حديثي الولادة من الأمراض الوراثية ومسببات الإعاقة، والكشف المبكر عن 19 مرضاً وراثياً، ومنها مرض قصور الغدة الدرقية، والفينيل كيتونيوريا، وتضخم الغدة الكظرية الخلفي، ونقص الجلاكتوز في الدم، وأمراض التمثيل الغذائي الوراثية، وكذلك الأمراض التي تأتي نتيجة وجود عوامل وراثية، ويحدث بسبب خلل جيني.


وأضاف وكيل وزارة الصحة أن المبادرة تساهم في سرعة اكتشاف هذه الأمراض، ومن ثم علاجها مبكرًا وذلك بعد إجراء المسح الطبي للأطفال حديثي الولادة بجميع أقسام الحضانات بالمستشفيات العامة والمركزية والتعليمية والتأمين الصحي بالمحافظة وذلك في عدد 30 محضنًا كمرحلة أولي منهم 28 محضنًا تابعًا لمديرية الصحة ومحضن بالمستشفي التعليمي، ومحضن بالتأمين الصحي، وتأتي المستشفيات الجامعية والمستشفيات الخاصة كمرحلة ثانية.

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