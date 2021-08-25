شيكابالا : أهدي اللقب للجماهير .. ودوري الأبطال هدفنا القادم

أعرب محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق عن سعادته البالغة بتحقيق الفوز ببطولة الدوري الممتاز بعد الفوز على الإنتاج الحربي بهدفين دون رد في الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

وقال اللاعب في تصريحات بعد اللقاء: "أهدي اللقب لجماهير الزمالك التي تحملت الصعاب خلال الفترة الماضية وساندت للفريق في كل الفترات".

وأضاف قائد الزمالك: "هدفنا القادم هو الفوز بدوري أبطال أفريقيا، وأشكر لاعبي الفريق الذين تحملوا المسئولية وأثبتوا أنهم رجال وعلى قدر المسئولية".

واحتل فريق الزمالك المركز الأول بجدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 79 نقطة وذلك بعد مرور 33 جولة من عمر البطولة ويتبقى له مباراة أخيرة أمام البنك الأهلي يوم الجمعة المقبل في الجولة الرابعة والثلاثين لمسابقة الدوري.