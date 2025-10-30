قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انفصال جديد يهز الوسط الفني.. سامر أبو طالب “سينجل” من تاني
ساعات تفصل العالم عن الافتتاح التاريخي للمتحف المصري الكبير عند أقدام الأهرامات
مدير الترميم: تدخل الرئيس السيسي كان سببا في استكمال المتحف المصري الكبير
أمين حماة الوطن بالجيزة بمؤتمر القائمة الوطنية: هدفنا دعم الدولة والوقوف بجانب أهالينا
أطعمة تخدع الجسم.. كيف يمكن أن تتحول الفيتامينات إلى خطر صامت؟
تأشيرات مجانية لجماهير 4 دول في كأس الأمم الإفريقية.. ما موقف مصر؟
للمهتمين بالتشييد والعقارات.. استقرار أسعار الحديد والأسمنت في سوق مواد البناء
قوات الدعم السريع تعلن القبض على عيسى أبو لولو تمهيدا لمحاكمته في انتهاكات الفاشر
هيئة الاستعلامات: حشد إعلامي عالمي غير مسبوق في افتتاح المتحف المصري الكبير
البنك الأهلي يتقدم والزمالك يتعادل سريعا في شوط أول مثير
أعداد المراسلين والقنوات الناقلة لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير.. فيديو
لدعم العمل المشترك .. البرلمان العربي وبارلاتينو يتفقان على 11 إجراء

جلسة البرلمان العربي
جلسة البرلمان العربي
الديب أبوعلي

أصدر البرلمان العربي وبرلمان أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (بارلاتينو)، بيانا مشتركا، أكد فيه الجانبان عمق العلاقات التاريخية والروابط الوثيقة التي تجمع بين المنطقة العربية ومنطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، وحرصهما المشترك على تعزيز التعاون البرلماني وتطوير العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب تخدم المصالح المشتركة لشعوب الجانبين، وذلك انطلاقًا من مذكرة التعاون الموقعة بين المنظمتين.

جاء البيان على هامش مشاركة ولاندو باتريسيو، رئيس برلمان أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي كضيف شرف في الجلسة الافتتاحية للبرلمان العربي لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع برئاسة محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، والتي عقدت اليوم الخميس بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

وأكد البيان على اتفاق الجانبين على عدة نقاط وهي:

  • أهمية مواصلة تعزيز التشاور والتنسيق المشترك في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، وتوحيد المواقف تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك.
  • دعم كل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة العربية ومنطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، ويؤكدان رفضهما القاطع لأي تدخلات خارجية في الشؤون الداخلية لدول المنطقتين.
  • ضرورة تثبيت واستمرار الوقف الشامل والدائم لإطلاق النار في قطاع غزة استنادًا إلى اتفاق شرم الشيخ، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع مناطق القطاع.
  • ضرورة محاسبة كيان الاحتلال الإسرائيلي على جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي ارتكبها ضد المدنيين الفلسطينيين، ومساءلته أمام المحاكم الدولية المختصة، التزامًا بالقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية.
  • دعم الجهود الدولية والإقليمية الهادفة إلى إعادة إعمار قطاع غزة، ويرحبان بعقد مؤتمر إعادة الإعمار في القاهرة، ويطالبان دول العالم والمؤسسات الدولية المعنية بالمساهمة الفاعلة لإنجاح هذا المؤتمر وتوفير التمويل اللازم لإعادة بناء ما دمره الاحتلال.
  • دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها مدينة القدس، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
  • الإشادة بمواقف دول أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي الداعمة للقضية الفلسطينية والرافضة لسياسات الاحتلال والتمييز العنصري، ويؤكدان أهمية استمرار هذه المواقف المشرفة.
  • أهمية تعزيز التعاون في مجالات التنمية المستدامة، ومكافحة الفقر، وتحقيق الأمن الغذائي والمائي، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، ومواجهة التحديات العالمية المشتركة، وفي مقدمتها تغير المناخ.
  • أهمية تفعيل الدبلوماسية البرلمانية متعددة الأطراف، وتوسيع قنوات الحوار وتبادل الخبرات التشريعية والمؤسسية بما يعزز من قدرات المؤسستين في دعم قضايا شعوب المنطقتين.
  • أهمية تعزيز التقارب الثقافي والتعليمي والاقتصادي بين الشعوب العربية وشعوب دول أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، باعتباره ركيزة أساسية لتقوية الروابط الإنسانية وتوثيق التعاون الحضاري بين المنطقتين.
  • استمرار التنسيق والتشاور حول القضايا الدولية العادلة، والعمل المشترك من أجل ترسيخ مبادئ العدالة والسلام والتنمية المستدامة، ودعم حقوق الشعوب في الحرية وتقرير مصيرها.

https://youtu.be/Sr0aMKJMHps

البرلمان العربي الاحتلال الإسرائيلي برلمان أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي برلمان أمريكا اللاتينية الجامعة العربية جامعة الدول العربية جلسة البرلمان العربي بارلاتينو

سعر الذهب

عيار 21 يفقد 600 جنيه.. تراجع جديد في سعر الذهب الآن

الاب الضحية

خدّره بحبوب منومة وخنقه.. القصة الكاملة لشاب أنهى حياة والده رجل الأعمال لخلاف على أموال في طنطا

رحمة محسن

رحمة محسن تتجاهل أزمة زوجها السابق وتعود لإحياء حفل الهالويين

صورة أرشيفية

القصة الكاملة لاعتداء طاقم تمريض على مريضة بالعناية المركزة بمستشفى خاص بطنطا

لاستقطاب الزبائن أون لاين.. ماذا قالت الـ 8 سيدات اللاتي قبضن عليهن بممارسة الرذيلة؟

لاستقطاب الزبائن أون لاين.. نص اعترافات 8 سيدات قبض عليهن لممارسة الرذيلة بالدقهلية

ريم سامي

إصابة ابن الفنانة ريم سامي إثر سقوطه على رأسه.. ووالدها يطلب الدعاء: دخل العناية المركزة

دعواتكم الصادقة لهما | نجاة حفيدي النائبة صبورة السيد بعد تعرضهما لحادث سير .. فيديو وصور

دعواتكم لهما | نجاة حفيدي النائبة صبورة السيد بعد تعرضهما لحادث سير .. فيديو وصور

سعر الذهب

تحرك جديد لـ سعر الذهب مساء اليوم الخميس 30-10-2025

هبة السويدي

أهل مصر لعلاج الحروق: حصلنا على موافقة رئيس الوزراء لاستيراد الجلد

المتحف المصري الكبير

بشرة خير لمصر.. خبير سياحي: أعداد السائحين والليالي السياحية ستزداد بعد افتتاح المتحف المصري الكبير

عادل إمام

أحمد شيحا: عادل إمام رفيق العمر ورجل لا يتكرر في حب مصر

أطعمة تخدع الجسم.. كيف يمكن أن تتحول الفيتامينات إلى خطر صامت؟

كيف تتحول الفيتامينات إلى خطر صامت على صحتك؟
كيف تتحول الفيتامينات إلى خطر صامت على صحتك؟
كيف تتحول الفيتامينات إلى خطر صامت على صحتك؟

استخدامات غير متوقعة لقشر الرمان.. من التجميل إلى حفظ الطعام بطرق فعّالة وآمنة

استخدامات غير المتوقعة لقشر الرمان
استخدامات غير المتوقعة لقشر الرمان
استخدامات غير المتوقعة لقشر الرمان

فوائد مذهلة لعصير القصب.. لكن احذر متى يتحول لمشروب فاسد يهدد صحتك

فوائد عصير القصب
فوائد عصير القصب
فوائد عصير القصب

ماذا يحدث للجسم عند تغيير الساعة إلى التوقيت الشتوي؟ علامات غير متوقعة

ماذا يحدث للجسم عند الانتقال إلى التوقيت الشتوي؟
ماذا يحدث للجسم عند الانتقال إلى التوقيت الشتوي؟
ماذا يحدث للجسم عند الانتقال إلى التوقيت الشتوي؟

انفصال سامر ابوطالب

انفصال جديد يهز الوسط الفني.. سامر أبو طالب “سينجل” من تاني

المتحف الكبير

ساعات تفصل العالم عن الافتتاح التاريخي للمتحف المصري الكبير عند أقدام الأهرامات

وفاه ماجد هلال وكيرلس

سقطا من على الونش.. اختفاء الشركة وسرقة الكاميرات يثير الشكوك في وفاة المصورين ماجد هلال وكيرلس

نداء شرارة

أنت الهدية.. نداء شرارة تطرح أحدث أغانيها

