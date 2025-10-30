لدعم العمل المشترك .. البرلمان العربي وبارلاتينو يتفقان على 11 إجراء

أصدر البرلمان العربي وبرلمان أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (بارلاتينو)، بيانا مشتركا، أكد فيه الجانبان عمق العلاقات التاريخية والروابط الوثيقة التي تجمع بين المنطقة العربية ومنطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، وحرصهما المشترك على تعزيز التعاون البرلماني وتطوير العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب تخدم المصالح المشتركة لشعوب الجانبين، وذلك انطلاقًا من مذكرة التعاون الموقعة بين المنظمتين.

جاء البيان على هامش مشاركة ولاندو باتريسيو، رئيس برلمان أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي كضيف شرف في الجلسة الافتتاحية للبرلمان العربي لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع برئاسة محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، والتي عقدت اليوم الخميس بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

وأكد البيان على اتفاق الجانبين على عدة نقاط وهي:

أهمية مواصلة تعزيز التشاور والتنسيق المشترك في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، وتوحيد المواقف تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك.

دعم كل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة العربية ومنطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، ويؤكدان رفضهما القاطع لأي تدخلات خارجية في الشؤون الداخلية لدول المنطقتين.

ضرورة تثبيت واستمرار الوقف الشامل والدائم لإطلاق النار في قطاع غزة استنادًا إلى اتفاق شرم الشيخ، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع مناطق القطاع.

ضرورة محاسبة كيان الاحتلال الإسرائيلي على جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي ارتكبها ضد المدنيين الفلسطينيين، ومساءلته أمام المحاكم الدولية المختصة، التزامًا بالقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية.

دعم الجهود الدولية والإقليمية الهادفة إلى إعادة إعمار قطاع غزة، ويرحبان بعقد مؤتمر إعادة الإعمار في القاهرة، ويطالبان دول العالم والمؤسسات الدولية المعنية بالمساهمة الفاعلة لإنجاح هذا المؤتمر وتوفير التمويل اللازم لإعادة بناء ما دمره الاحتلال.

دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها مدينة القدس، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

الإشادة بمواقف دول أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي الداعمة للقضية الفلسطينية والرافضة لسياسات الاحتلال والتمييز العنصري، ويؤكدان أهمية استمرار هذه المواقف المشرفة.

أهمية تعزيز التعاون في مجالات التنمية المستدامة، ومكافحة الفقر، وتحقيق الأمن الغذائي والمائي، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، ومواجهة التحديات العالمية المشتركة، وفي مقدمتها تغير المناخ.

أهمية تفعيل الدبلوماسية البرلمانية متعددة الأطراف، وتوسيع قنوات الحوار وتبادل الخبرات التشريعية والمؤسسية بما يعزز من قدرات المؤسستين في دعم قضايا شعوب المنطقتين.

أهمية تعزيز التقارب الثقافي والتعليمي والاقتصادي بين الشعوب العربية وشعوب دول أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، باعتباره ركيزة أساسية لتقوية الروابط الإنسانية وتوثيق التعاون الحضاري بين المنطقتين.

استمرار التنسيق والتشاور حول القضايا الدولية العادلة، والعمل المشترك من أجل ترسيخ مبادئ العدالة والسلام والتنمية المستدامة، ودعم حقوق الشعوب في الحرية وتقرير مصيرها.

https://youtu.be/Sr0aMKJMHps