باتشيكو: لم أتلق مستحقاتي حتى الآن.. ولم ولن أختلق أزمات لـ الزمالك

علق البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني السابق لنادي الزمالك، عن تتويج أبناء القلعة البيضاء بطلاً للدوري الممتاز.

وقال باتشيكو خلال برنامج أحمد حسام ميدو، إنه لم يفقد سيطرته على غرفة الملابس، مؤكدا أن علاقته كانت قوية جدا باللاعبين ولا يشوبها أي أزمات: “يمكنك سؤال اللاعبين سواء الناشئين أو كبار الفريق وعلى رأسهم محمود عبد الرازق شيكابالا، ولا يزال التواصل مستمر بيننا، وما أثير في هذا الشأن غير صحيح ومجرد حجة لإيجاد تفسير لرحيلي”.

وعن أزمته المادية مع الزمالك بسبب تأخر صرف مستحقاته، قال: “كان عندنا صبر دائما على الأزمة الاقتصادية التي عاندت النادي في الفترة الماضية، وحتى الآن لم أتلق مستحقاتي ورغم ذلك لم ولن أختلق أي أزمات لنادي الزمالك الذي يعد من أكبر وأهم الأندية في إفريقيا”.

وواصل: "سيناريو الموسم الحالي مشابه تماما لما حدث في 2014-2015، حيث توليت قيادة الفريق في بداية الموسم، وأعددنا فريقا قويا منافسا كان في الصدارة حينما تركته".

وحسم فريق الزمالك لقب الدوري الممتاز الدورى هذا الموسم، بفوزه على الإنتاج الحربي بهدفين نظيفين أحرزهما أحمد سيد زيزو في الدقيقة 8 واشرف بن شرقي في الدقيقة 88 من عمر المباراة التي أقيمت ضمن مباريات الجولة الـ 33؛ ليحصد الزمالك لقب الدوري رسميا والـ 13 بتاريخه قبل انتهاء المسابقة بجولة، حيث أصبح الفارق بين الزمالك والأهلي صاحب المركز الثاني 6 نقاط.