حطالي روج.. مايا دياب تكشف عن موعد طرح دويتو مع محمود الليثي

أعلنت الفنانة اللبنانية مايا دياب عن موعد طرح أغنيتها الجديدة التي تجمعها بالمطرب محمود الليثي وتحمل اسم "حطالي روج".



ونشرت مايا دياب صورة عبر حسابها علي انستجرام وكتبت" #حطالي_روج 💄

أول أغاني ألبومي المصري الجديد "أكتر شوية" 🔥 ديو مع #محمود_الليثي بُكرا الساعة ٥ بعد الظهر بتوقيت القاهرة #مايا_دياب"

وأغنية "حطالي روج" من كلمات ملاك عادل وألحان محمود الليثي وتوزيع إسلام شيبسي، وكان صاحب فكرة الأغنية المنتج حمدي بدر صاحب شركة Craft Media، وتم تصوير الفيديو الكليب في العاصمة اللبنانية بيروت.



وسبق وقدمت مايا دياب أكثر من دويتو أشهرهم مع رامي عياش، زياد برجي، جيسون ديرولو، فيما سبق وقدم الليثي دويتو مع بوسي أغنية "الو الو" وهو من انتاج أيضا Craft Media، هذا بخلاف تقديم دويتوهات مع نجوم آخرين سواء في أعمال سينمائية او أغاني منفردة.