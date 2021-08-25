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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. تطبيق يشبه واتساب يخترق بياناتك ويسرق أموالك.. 10 مميزات مذهلة يجب إضافتها لمركز تحكم هاتفك الآيفون

اخبار التكنولوجيا
اخبار التكنولوجيا

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات المُختلفة، نستعرض أبرزها.

 

احذر.. تطبيق يشبه واتسآب يخترق بياناتك ويسرق أموالك

قال باحثون في شركة الأمن السيبراني الروسية "كاسبرسكي"، إن هناك نسخة شبيهة من تطبيق واتسآب تحتوى على فيروس خطير يخترق بيانات المستخدمين الشخصية ويسرق أموالهم بمجرد تحميل هذه النسخة سواء على هواتفهم أو أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم. 

 

باحثون : برنامج بيجاسوس ينهي أسطورة "حماية الآيفون" ويخترقه في لمح البصر

قال باحثون في مجال الأمن الإلكتروني في هيئة Citizen Lab وهي هيئة مراقبة للإنترنت ومقرها جامعة تورنتو في كندا، إن برنامج التجسس الإسرائيلي بيجاسوس يقوض الفكرة السائدة بأن  هواتف آيفون تتمتع بحماية عالية من الاختراقات. 

 

سامسونج تحقق رقما قياسيا بطلبات الحجز المسبق على هواتفها Galaxy Z Fold 3 و Z Flip 3

كشفت تقارير، أن شركة سامسونج الكورية الجنوبية سجلت رقما قياسيا لطلبات الحجز المسبق على هواتفها القابلة للطي Galaxy Z Fold 3 و Galaxy Z Flip 3 التي تم الإعلان عنها رسميا في 11 أغسطس الماضي. 

 

شاومي تصدم مستخدميها وتؤكد الاستغناء عن أهم هواتفها واستبدالها بأخرى

 أكدت شركة شاومي الصينية رسميا قرارها الإستغناء عن أهم هواتفها وهي فئة الهواتف الرائدة Mi واستبدالها بهواتف من فئة جديدة تسمى Xiaomi .   

 

شاومي تستعد لإطلاق هاتفها Xiaomi Mi 11T بمواصفات جبارة

كشفت تسريبات أن شركة شاومي تستعد لإطلاق هاتف Xiaomi Mi 11T خلال الأيام المقبلة وذلك بعد اعتماد الهاتف من قبل لجنة الاتصالات الفيدرالية FCC ، بعد أن تم إدراجه تحت كود 20181111RG .

 

ببطارية كبيرة وسعر منافس.. فيفو تطلق رسمياً هاتفها الذكي الجديد Vivo Y33S

كشفت شركة Vivo فيفو الصينية النقاب على أحدث هاتف ذكي من سلسلة هواتفها الرائدة "Y" يحمل اسم Vivo Y33s، والذي يأتى من فئة الهواتف المتوسطة المفضلة للشباب، حيث الإمكانات العالية والسعر المناسب، والذي تم إطلاقه رسمياً في الهند ليبدأ رحلته العالمية خلال أيام. 

 

تقارير : هواتف iPhone 13 لن تحصل على مستشعرات البصمة Touch ID.. تفاصيل

أفادت أحدث التقارير أن عملاقة التكنولوجيا الأمريكية آبل لن تقوم بإضافة الماسح الضوئي لبصمات الأصابع تحت الشاشة Touch ID لسلسة هواتف آيفون القادمة iPhone 13، على غرار العديد من الهواتف الذكية التى تعمل بنظام تشغيل أندرويد.

 

"هاكر" يعيد عملات مشفرة مسروقة بقيمة 611 مليون دولار

انتهت واحدة من أكبر سرقات العملات المشفرة، بعدما أعاد مخترق (هاكر) معروف باسم "وايت هات"، أكثر من 611 مليون دولار من العملات المشفرة إلى منصة التمويل اللامركزية Poly Network. 

 

بعد قرار التأجيل المفاجئ.. موتورولا تبدأ تلقي طلبات الحجز المسبق لهاتف Edge 20

تستعد شركة موتورولا الأمريكية لإطلاق هاتفها الذكي الجديد Edge 20 خلال الأيام القليلة القادمة، وكانت الشركة قد بدأت عمليات الحجز المسبق لهاتفها الرائد عبر متجر Flipkart، بعد أن قامت بتأجيل الإطلاق الرسمي الذي كان مقرر أمس لأسباب غير معروفة حتى الآن.

 

قم بتفعيلها فورا.. 10 ميزات مذهلة يجب إضافتها لمركز تحكم هواتف الآيفون

يمنح مركز تحكم هواتف الآيفون المستخدمين وصولاً سريعاً إلى التطبيقات والاختصارات بالإضافة إلى ميزات عديدة مخفية عن البعض، كما يمنح التخطيط الافتراضي لمركز تحكم هاتفك إمكانية الوصول إلى العديد من مفاتيح تبديل النظام على الهاتف مثل تشغيل الموسيقى ونسخ الشاشة.

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