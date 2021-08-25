ببطارية كبيرة وسعر منافس.. فيفو تطلق رسمياً هاتفها الذكي الجديد Vivo Y33S

كشفت شركة Vivo فيفو الصينية النقاب على أحدث هاتف ذكي من سلسلة هواتفها الرائدة "Y" يحمل اسم Vivo Y33s، والذي يأتى من فئة الهواتف المتوسطة المفضلة للشباب، حيث الإمكانات العالية والسعر المناسب، والذي تم إطلاقه رسمياً في الهند ليبدأ رحلته العالمية خلال أيام.

ويتميز هاتف فيفو الذكي Vivo Y33s، ببطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، ومعالج من إنتاج شركة ميديا تك، والذي يأتى بسعر منافس تم تأكديه من قبل الشركة الصينية عبر موقعها الرسمي، حيث جاء بسعر 242 دولار "أى ما يعادل 3آلاف و 800 جنية مصري"، وفقاً لموقع "Newsbytesapp" التقني.

ويأتى هاتف Vivo Y33s، بشاشة من نوع LCD، بقياس 6.5 بوصة، والتى تأتى بجودة عرض FHD+، وبدقة 1080X2408 بكسل، بنسبة هيكل إلى الشاشة تبلغ 90%، مع فلتر مدمج باللون الأزرق، بالإضافة إلى نوتش على شكل قطرة ماء، وقارئ بصمات الأصابع مثبت على جانب الهاتف، كما يأتى بتصميم فائق النحافة لإضافة لمسة جمالية رائعة، حيث يأتى بسمك 8.0 ملليمتر.

ويحتوي هاتف فيفو الذكي Vivo Y33s، كاميرا ثلاثية خلفية، الرئيسية منها تأتى بدقة 50 ميجا بكسل، مع مستشعر لتصوير ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، وعدسة بدقة 2 ميجابكسل لتصوير العمق، بالإضافة إلى كاميرا أمامية للتصوير السيلفي ومكالمات الفيديو والتى تأتى بدقة 16 ميجابكسل.

يتم تشغيل هاتف Vivo Y33s من فيفو، بمعالج شركة ميديا تك، من نوع Helio G80، والذي يأتى مقترناً بذاكرة الوصول العشوائي رام سعة 8 جيجا بايت "بالإضافة إلى 4 جيجا بايت من سعة الذاكرة الافتراضية"، مع ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 128 جيجا بايت، ويعمل الهاتف بوجهة المستخدم Funtouch OS 11.1، المرتكزة على نظام تشغيل أندرويد 11.

يحزم هاتف فيفو الذكي Vivo Y33s، بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، يتم شحنها عبر منفذ شحن من نوع Type-C، وتدعم تقنية الشحن السريع بقوة 18 واط، ويدعم الهاتف الإتصال اللاسلكي المزدوج Wi-Fi، والبلوتوث Bluetooth 5.0، كما يدعم تقنية تحديد الممواقع GPS، كما يحتوى على مقبس سماعة الرأس.

يكلف اهاتف الذكي من فيفو Vivo Y33s، 242 دولار "أى ما يعادل 3آلاف و 800 جنية مصري"، والذي يأتى بخيارين فى الألوان وهي: الأسود والسماوي.