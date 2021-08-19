فيفو تخفض سعر هاتفها الرائد Vivo X60.. تفاصيل

أطلقت شركة فيفو Vivo، هاتفها الذكي Vivo X60، في شهر مارس الماضي بإمكانات متميزة، وهيكل مصنوع من البلاستيك الزجاجي، مع تصميم رائع ذو فتحة مركزية وحواف رفيعة ومستشعر بصمة داخل الشاشة.

وبحسب ما ذكره موقع "newsbytesapp"، خفضت شركة فيفو سعر هاتف Vivo X60، في الهند ليصبح بسعر أقل من 500 دولار ليناسب الفئة الشبابية، وسيكون العرض ساريا اعتبارا من اليوم، عبر موقع الشركة الرسمي على الويب، ومتجر أمازون.

سعر هاتف فيفو Vivo X60

ويبلغ سعر هاتف Vivo X60 الجديد، حوالي 470 دولار (أي ما يعادل 7 آلاف و 300 جنيه مصري)، لإصدار 8 + 128 جيجابايت، و مقابل سعر 538 دولار (أي ما يعادل 8 آلاف و 400 جنيه مصري)، لنسخة 12 + 256 جيجابايت.



ويحتوي هاتف Vivo X60، على شاشة مميزة من نوع AMOLED، بقياس 6.5 بوصة، بجودة عرض +FHD، تبلغ دقتها 1080×2376 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتزا في الثانية، مغطى بطبقة حماية من نوع Corning Gorilla، تحتوي على مستشعر بصمات الأصابع أسفل الشاشة.

هاتف فيفو الذكي Vivo X60

ولعشاق التصوير، يقدم هاتف فيفو Vivo X60، كاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منها تأتى بدقة 48 ميجابكسل، متصلة بكاميرا فائقة الاتساع بدقة 13 ميجابكسل، مع كاميرا تليفوتوغرافي للتقريب البصري بدقة 13 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية للتصوير السيلفي بدقة 32 ميجابكسل.

ويتم تشغيل هاتف فيفو الذكي Vivo X60، بواسطة معالج كوالكوم من نوع Snapdragon 870، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعتي 8 أو 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية تصل إلى سعتي 128 أو 256 جيجابايت، ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم Funtouch OS 11.1 المرتكزة على نظام تشغيل أندرويد 11.

ويحزم هاتف Vivo X60، بطارية بقوة 4300 مللي أمبير في الساعة، يتم شحنها عبر منفذ شحن من نوع Type-C، بتقنية الشحن السريع بقدرة 33 وات، ويدعم الهاتف الاتصال بشبكات الجيل الخامس 5G، والاتصال اللاسلكي Wi-Fi، وتقنية البلوتوث Bluetooth 5.1، كما يدعم تقنية تحديد المواقع GPS.