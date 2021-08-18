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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

رسميا إطلاق هواتف فيفو الرائدة iQOO 8 بإمكانات جبارة.. سعر ومواصفات

رسميا إطلاق هواتف
رسميا إطلاق هواتف فيفو الرائدة iQOO 8 بإمكانات جبارة

أصبحت شركة فيفو الصينية واحدة من أهم وأكبر شركات الهواتف الذكية في سنوات قليلة للغاية، وأصبحت تنافس شركات كبري مثل سامسونج وشاومي، وقامت الشركة فى الفترة الاخيرة بإطلاق عدد كبير من الهواتف الذكية الرائدة، ومنذ ساعات أعلنت فيفو رسميا عن إطلاق هواتفها iQOO 8 الرائدة. 


وبحسب موقع GSMArena فإن فيفو أحدثت ثورة في الأسواق بإطلاقها هواتف iQOO 8 المكونة من هاتفين iQOO 8  و iQOO 8 Pro التي تتميز بإمكانات خارقة بالإضافة إلى حصولها على أحدث معالج في السوق لهواتف أندرويد Snapdragon 888 + .  

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مواصفات هواتف فيفو iQOO 8


وجاء هاتف فيفو iQOO 8 Pro ، بشاشة قياس 6.76 بوصة من نوع E5 LTPO OLED من تصنيع شركة سامسونج ، وبجودة عرض 2K، بجودة + FHD، وبمعدل تحديث عال يصل إلى 120 هرتز في الثانية، ، فيما سيأتى هاتف iQOO 8 Pro، بتصميم مستوحى من شركة السيارات الشهيرة  BMW  ، أما هاتف iQOO 8 فجاء بقياس شاشة 6.56 بوصة. 

iQOO 8 Pro and iQOO 8 designs
هواتف فيفو iQOO 8


وتقدم هواتف فيفو iQOO 8 كاميرا ثلاثية خلفية، الرئيسية منها تأتي بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا فائقة الإتساع بدقة 48 ميجابكسل، مع مستشعر بدقة 16 ميجابكسل  والذي يأتى مضاد للإهتزاز، كما يوفر ثبات محوري بقدرة 5 محاور، كما أنه قد جاء  الإصدار العادي من iQOO 8، بنفس الإعدادات للكاميرا. 

iQOO 8 Pro and iQOO 8 designs
هواتف فيفو iQOO 8


ويحتوي هاتف  iQOO 8 على بطارية تبلغ سعتها 4350 مللي أمبير في الساعة والتي يجب أن يتم شحنها بالكامل في غضون 18 دقيقة فقط باستخدام الشاحن بقوة 120 واط ، كما يجلب   iQOO 8 Pro بطارية أكبر بقليل تبلغ 4500 مللي أمبير في الساعة ، كما يوفر دعمًا لشحن لاسلكي بقوة 50 واط كما أن البرنامج على كلا الهاتفين مغطى بـ OriginOS أعلى نظام Android 11.

iQOO 8 Pro battery and charging
هواتف فيفو iQOO 8

وتعمل سلسلة هواتف فيفو iQOO 8، بأحدث معالجات شركة كوالكوم الأمريكة، والذي سيأتى من نوع Snapdragon 88+ 5G، مقترناً بذاكرة وصول عشوائي سعة 12 جيجا بايت "مع 4 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائية الإفتراضية"، وذاكرة تخزين داخلية تصل إلى 256 جيجا بايت. 

iQOO 8 Pro battery and charging
هواتف فيفو iQOO 8

سعر وألوان هواتف فيفو iQOO 8 


ويأتي هاتف iQOO 8 Pro بألوان الأسود والأبيض، أما هاتف iQOO 8 فيأتي بألوان الأبيض والبرتقالي.

 

وسيبدأ سعر هاتف iQOO 8 بحوالي 585 دولار أمريكي أى ما يعادل 9000 حوالي جنيه مصرى. 
أما هاتف iQOO 8 Pro فيبدأ من سعر 770 دولار أمريكي اى ما يعادل 12 ألف حوالي جنيه مصرى.

 

وتبدأ المبيعات الأولى لـ iQOO 8 في الصين في 24 أغسطس بينما يبدأ بيع iQOO 8 Pro بعد يومين في 26 أغسطس، ثم بعدها في باقي الأسواق العالمية. 
 

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