شاومي تصدم مستخدميها وتؤكد الاستغناء عن أهم هواتفها واستبدالها بأخرى

أكدت شركة شاومي الصينية رسميا قرارها الإستغناء عن أهم هواتفها وهي فئة الهواتف الرائدة Mi واستبدالها بهواتف من فئة جديدة تسمى Xiaomi .



وبحسب موقع GSMArena فإن المتحدث الرسمي لشركة شاومي أكد أن هواتف Mi ستظل تباع في الأسواق حتى نفادها، ولكن الشركة لن تقوم بإنتاج أى هواتف جديدة منها.



وستقوم شاومي باستبدال علامتها الشهيرة Mi من فئة الهواتف الرائدة واستبدالها بفئة Xiaomi الجديدة بدءا من الربع الأخير هذا العام، حيث يعتبر هاتف Mix 4 هو الهاتف الأول من المجموعة الجديدة.

شاومي تصدم مستخدميها وتؤكد رسميا الاستغناء عن أهم هواتفها



ومن المقرر أن تعلن شاومي التحول الكبير في أهم هواتفها في حدث كبير في الصين يوم 15 سبتمبر القادم، إلى جانب الإعلان عن عدد من الهواتف ذات الإمكانات الكبيرة للغاية في الشاشة والبطارية.

وتحظى علامة Mi شهرة وإعجاب كبير بين المستخدمين حيث استطاع سلسلة أجهزة التابلت Xiaomi Mi Pad 5 تحقيق مبيعات تقدر ب 200 ألف وحدة في أول 5 دقائق من إصدارها في الصين.



وعلى الرغم من ذلك فإن سلسلة أجهزة التابلت Xiaomi Mi Pad 5 قد تم إطلاقها في الصين فقط ، ومن المتوقع أن يتم إطلاقها عالميا خلال أيام مما سيمكنها من تحقيق مبيعات أكبر، حيث كان العامل الأساسي في مبيعاتها سعر المناسب إلى جانب عدد من المواصفات المتميزة.