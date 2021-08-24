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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

شاومي تصدم مستخدميها وتؤكد الاستغناء عن أهم هواتفها واستبدالها بأخرى

شاومي تصدم مستخدميها
شاومي تصدم مستخدميها وتؤكد رسميا الاستغناء عن أهم هواتفها

 أكدت شركة شاومي الصينية رسميا قرارها الإستغناء عن أهم هواتفها وهي فئة الهواتف الرائدة Mi واستبدالها بهواتف من فئة جديدة تسمى Xiaomi .   


وبحسب موقع GSMArena فإن المتحدث الرسمي لشركة شاومي أكد أن هواتف Mi ستظل تباع في الأسواق حتى نفادها، ولكن الشركة لن تقوم بإنتاج أى هواتف جديدة منها. 

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وستقوم شاومي باستبدال علامتها الشهيرة Mi من فئة الهواتف الرائدة واستبدالها بفئة Xiaomi الجديدة بدءا من الربع الأخير هذا العام، حيث يعتبر هاتف Mix 4 هو الهاتف الأول من المجموعة الجديدة. 

Xiaomi officially ditches Mi branding for its products
شاومي تصدم مستخدميها وتؤكد رسميا الاستغناء عن أهم هواتفها


ومن المقرر أن تعلن شاومي التحول الكبير في أهم هواتفها في حدث كبير في الصين يوم 15 سبتمبر القادم، إلى جانب الإعلان عن عدد من الهواتف ذات الإمكانات الكبيرة للغاية في الشاشة والبطارية.                         
وتحظى علامة Mi  شهرة وإعجاب كبير بين المستخدمين حيث استطاع سلسلة أجهزة التابلت Xiaomi Mi Pad 5 تحقيق مبيعات تقدر ب  200 ألف وحدة في أول 5 دقائق من إصدارها في الصين.  


وعلى الرغم من ذلك فإن  سلسلة أجهزة التابلت Xiaomi Mi Pad 5  قد تم إطلاقها في الصين فقط ، ومن المتوقع أن يتم إطلاقها عالميا خلال أيام مما سيمكنها من تحقيق مبيعات أكبر، حيث كان العامل الأساسي في مبيعاتها سعر المناسب إلى جانب عدد من المواصفات المتميزة.

 

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