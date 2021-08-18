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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تسريبات تكشف مواصفات هاتف Redmi 10 Prime القادم من شاومي

تسريبات تكشف مواصفات
تسريبات تكشف مواصفات هاتف Redmi 10 Prime

كشفت تسريبات عدد من مواصفات هاتف Redmi 10 Prime من شركة شاومي الصينية، حيث يعتبر الهاتف من فئة الهواتف المتوسطة ، ومن المتوقع أن يصدر قريبا بعد أن تم رصده على قاعدة بيانات IMEI . 


وبحسب موقع Gizmochina فإن هاتف Redmi 10 Prime سيأتي بميزانية محدودة مع عدد من المواصفات الجيدة التي تشمل بطارية بسعة كبيرة ومعالج يقدم أداء جيد، كما ظهر الهاتف تحت رقم موديل 21061119BI . 

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وسيأتي هاتف شاومي Redmi 10 Prime ، والذي سيتميز بشاشة من نوع LCD، والتى تأتي بقياس 6.5 بوصة، وبجودة عرض+ FHD، مع معدل تحديث يبلغ 90 هرتز في الثانية، مع ثقب في الأمام للكاميرا السيلفي.


وسيحتوي هاتف شاومي Redmi 10 Prime على كاميرا ثلاثية خلفية، تأتى الرئيسية منها بدقة 50 ميجابكسل، من إنتاج شركة سامسونج من نوع S5KJN1، مع كاميرا ثانية تأتى بدقة 8 ميجابكسل، فيما الثالثة تأتى بدقة 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية للتصوير السيلفي والتى تاتى بدقة 8 ميجابكسل.


وسيعمل هاتف شاومي القادم Redmi 10 Prime ، بمعالج ميديا تك، من نوع MediaTek Helio G88 ، الذي يأتى بدقة تصنيع 12 نانومتر، يأتى مقترناً بذاكرة وصول عشوائي رام سعة 6 جيجا بايت، وذاكرة تخزين داخلية والتى تأتى بسعة 128 جيجا بايت، ومن المتوقع أيضاً أن يأتى الإصدار الأساسي بنسخة 4/64 جيجا بايت.


وسيحتوى هاتف شاومي Redmi 10 Prime الذكي على بطارية كبيرة والتى تأتى بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، يتم شحنها بقوة 18 واط، مع نظام التشغيل Android 11 وواجهة المستخدم MIUI 12.5 .
 

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