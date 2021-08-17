عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

شاومي تبيع 200 ألف وحدة في أول 5 دقائق من إصدار تابلتXiaomi Mi Pad 5

أجهزة تابلت Xiaomi
أجهزة تابلت Xiaomi Mi Pad 5

استطاعت شركة شاومي الصينية تحقيق رقم قياسي جديد في مبيعات سلسلة أجهزة التابلت Xiaomi Mi Pad 5 حيث تمكنت السلسلة من بيع 200 ألف وحدة في أول 5 دقائق من إصدارها في الصين. 


وبحسب موقع Notebookcheck فإن سلسلة أجهزة التابلت Xiaomi Mi Pad 5  قد تم إطلاقها في الصين فقط ، ومن المتوقع أن يتم إطلاقها عالميا خلال أيام مما سيمكنها من تحقيق مبيعات أكبر، حيث كان العامل الأساسي في مبيعاتها سعر المناسب إلى جانب عدد من المواصفات المتميزة. 

بعد إطلاقه رسميا بـ3 أيام.. نافد هاتف شاومي Mi Mix 4 من الأسواق

بقوة 100 واط .. شاومي تطلق حامل شاحن لاسلكي لهذه الهواتف


وصدرت أجهزة تابلت Xiaomi Mi Pad 5 بشاشة قياس 10.95 بوصة من نوع LCDمع معدل تحديث الشاشة 120 هرتز في الثانية مع مستشعر للبصمة تحت على جانب الشاشة بالإضافة إلى دقة 2K. 


وتعمل أجهزة تابلت Xiaomi Mi Pad 5  القادمة من شاومى بمعالجات Snapdragon 860 من شركة كوالكوم الأمريكية، مع تقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G ، مع شرائح 5 و 7 نانومتر ، وذلك بدلا من معالجات  Dimensity 1200 من شركة ميديا تيك.  

 

وقدمت أجهزة تابلت أجهزة تابلت Xiaomi Mi Pad 5 من شاومى بثلاث كاميرات خلفية مثل هواتف Mi 11 ، ستكون الكاميرا الأساسية بدقة 46 ميجا بيكسل، وكاميرا أخرى فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابيكسل ، مع مستشعر للعمق.


وتحتوي أجهزة تابلت Xiaomi Mi Pad 5  على بطارية جبارة بسعة 8520 مللى أمبير فى الساعة، حيث ستكون البطارية مزدوجة كل منها بسعة حوالى 4260 مللى أمبير ، تدعم الشحن السريع بحوالى 76 واط . 


وبلغ سعر أجهزة تابلت Xiaomi Mi Pad 5  ببطارية حوالي 470 دولارًا أمريكيًا أى ما يعادل حوالي 7500 جنيه مصري. 
 
 

أجهزة التابلت Xiaomi Mi Pad 5 مبيعات تابلت Xiaomi Mi Pad 5 مواصفات تابلت Xiaomi Mi Pad 5 سعر تابلت Xiaomi Mi Pad 5 شاومي اجهزة تابلت شاومى

ترشيحاتنا

حكم من أكل أو شرب ناسيا في صيام تاسوعاء وعاشوراء

٥ آلاف ميجاوات جديدة.. الحكومة العراقية تزف بشرى سارة لمواطنيها بشأن الكهرباء

مدرب الأهلي السابق: غياب الونش وعبدالشافي لن يؤثر على الزمالك أمام وادي دجلة

الإسكان: لن يتم اعتماد المستخلصات الختامية للمشروعات إلا بعد تقرير إدارة الجودة

محافظة القاهرة : إقامة 655 جبانة بمنطقة 15 مايو

بعد كسر في الخط.. الدفع بـ 13 سيارة لشفط المياه بشارع جامعة الدول العربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2021| التعليم تعلن أسماء الأوائل و شوقي يهنئهم تليفونيا

بعد انتقاله لـ الأهلي.. تامر أمين يفجر مفاجأة عن بيرسى تاو.. فيديو

تقارير: صفقة تبادلية تاريخية بين الأهلي والهلال السعودي بطلاها الشناوي ولاعب يوفنتوس

الكيلو بـ 18 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض والبط في مصر اليوم الإثنين 16-8-2021

نتيجة الثانوية لـ نجلي نائب الشرقية.. غضب على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تسريبها

وزير التعليم يعتمد نتيجة الثانوية العامة 2021 .. ونسب النجاح عالية

نتيجة الثانوية العامة 2021 .. أسماء الأوائل على مكتب وزير التعليم لاعتمادها

رحيل تاكيس جونيس.. بالإسم شوبير يكشف هوية مدرب بيراميدز الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل تورتة بلاك فورست .. وصفات متعددة لأشهر الشيفات

بعد الوعكة الصحية.. صلاح عبدالله يعود للتصوير بـ مينى بار.. شاهد

بدون أدوية.. 12 طريقة طبيعية لـ تسكين الألم

طريقة عمل العاشورة بخطوات بسيطة

فيديو

احذر لدغات البعوض المصاب.. أعراض تؤكد الإصابة بـ فيروس زيكا.. فيديوجراف

فيديو جراف.. القرود في حدائق الأهرام .. والسكان : الحقونا

وزير الشباب والرياضة يوضح مصير الاتحادات المخفقة في طوكيو.. ويكشف ملف مصر لاستضافة المونديال والأولمبياد

قبضة تيجراي .. ضربة قاصمة جديدة لقوات آبي أحمد| فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

أحمد شيخو يكتب: حرب الحرية لأجل الوجود والهوية

علاء الشال يكتب: رسائل تربوية في خطاب «أم أمير» لـ«شيخ الأزهر»

خالد عامر يكتب: رسائل مصر القوية

أحمد فهيم يكتب: جيهان (١)

عمر الحسينى النجمى يكتب: جرائم الثأر بالصعيد (1)

رمضان البيه يكتب: في أنوار الأسماء الحسنى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

القراءة حياة

عاطف عبد الستار

صعود طالبان .. وجيش السفياني

ريهام مازن

العشوائيات والسلوكيات المدمرة !!

إبراهيم شعبان

مهزلة في أفغانستان بسبب بايدن

د.مجدي بدران

خلى بالك من عينيك

المستشار سُليمان عبدالغفار

مَكانة الأُمَّة في الإسْلامْ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: جيويلوتكس الأنابيب والهجوم الإيرانى

د. محمد مبروك

فِقه المهرجانات

اﻟﻤﺰﻳﺪ