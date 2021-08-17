شاومي تبيع 200 ألف وحدة في أول 5 دقائق من إصدار تابلتXiaomi Mi Pad 5

استطاعت شركة شاومي الصينية تحقيق رقم قياسي جديد في مبيعات سلسلة أجهزة التابلت Xiaomi Mi Pad 5 حيث تمكنت السلسلة من بيع 200 ألف وحدة في أول 5 دقائق من إصدارها في الصين.



وبحسب موقع Notebookcheck فإن سلسلة أجهزة التابلت Xiaomi Mi Pad 5 قد تم إطلاقها في الصين فقط ، ومن المتوقع أن يتم إطلاقها عالميا خلال أيام مما سيمكنها من تحقيق مبيعات أكبر، حيث كان العامل الأساسي في مبيعاتها سعر المناسب إلى جانب عدد من المواصفات المتميزة.



وصدرت أجهزة تابلت Xiaomi Mi Pad 5 بشاشة قياس 10.95 بوصة من نوع LCDمع معدل تحديث الشاشة 120 هرتز في الثانية مع مستشعر للبصمة تحت على جانب الشاشة بالإضافة إلى دقة 2K.



وتعمل أجهزة تابلت Xiaomi Mi Pad 5 القادمة من شاومى بمعالجات Snapdragon 860 من شركة كوالكوم الأمريكية، مع تقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G ، مع شرائح 5 و 7 نانومتر ، وذلك بدلا من معالجات Dimensity 1200 من شركة ميديا تيك.

وقدمت أجهزة تابلت أجهزة تابلت Xiaomi Mi Pad 5 من شاومى بثلاث كاميرات خلفية مثل هواتف Mi 11 ، ستكون الكاميرا الأساسية بدقة 46 ميجا بيكسل، وكاميرا أخرى فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابيكسل ، مع مستشعر للعمق.



وتحتوي أجهزة تابلت Xiaomi Mi Pad 5 على بطارية جبارة بسعة 8520 مللى أمبير فى الساعة، حيث ستكون البطارية مزدوجة كل منها بسعة حوالى 4260 مللى أمبير ، تدعم الشحن السريع بحوالى 76 واط .



وبلغ سعر أجهزة تابلت Xiaomi Mi Pad 5 ببطارية حوالي 470 دولارًا أمريكيًا أى ما يعادل حوالي 7500 جنيه مصري.



