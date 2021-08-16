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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بعد إطلاقه رسميا بـ3 أيام.. نافد هاتف شاومي Mi Mix 4 من الأسواق

هاتف شاومي Mi Mix
هاتف شاومي Mi Mix 4 ينفد من الأسواق عقب إطلاقه رسمياً

بعد أن أعلنت شركة شاومي الصينية، إطلاق تحفتها الجديدة Mi Mix 4، رسميا، قبل 3 أيام، وبدأت عمليات الحجز المسبق مع موعد الإطلاق؛ تم الكشف، اليوم، عن أن مخزون الهاتف الذكي القابل للطي من شاومي، قد استنفد تقريبا بشكل سريع وغير متوقع.

 

ويعاني مخزون هاتف شاومي الجديد القابل للطي Mi Mix 4، نقصا شديدا، قبل بدء عمليات البيع الأولية الرسمية من قبل شاومي، والتى ستبدأ فى 16 أغسطس، وهو ما أضاف خيبة أمل للكثير من المستخدمين الذين لم يتمكنوا من إجراء عمليات الحجز المسبق؛ ما اضطر رئيس شركة شاومي لو ويبينج Lu Weibing، إلى الاعتذار الرسمي على الموقع الصيني الشهير ويبو، وفقاً لموقع "GSMarena" التقني.

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وأفادت بعض التسريبات بأنه من المتوقع أن إمدادات شاومي ستكون محدودة للهاتف القابل للطي Mi Mix 4، وذلك لنقص فى إنتاج معالج شركة كوالكوم الأمريكية Snapdragon 888+، وانخفاض إنتاجية اشباه الموصلات التى تهدد العديد من الشركات حول العالم.

 

ويتوفر هاتف شاومي القابل للطي Mi Mix 4، للأسواق الصينية بنسخة 8 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي، و 128 جيجا بايت من ذاكرة التخزين الداخلية، بسعر 770 دولار "أي ما يعادل 12 ألف جنية مصري"، ونسخة 12 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي، و 512 جيجا بايت من ذاكرة التخزين الداخلية، بسعر 970 دولار "أي ما يعادل 15 ألف و 200 جنية مصري"، فيما قالت بعض الشائعات عن إصدار عالمي محتمل من قبل شاومي لهاتفها الجديد.

 

وحفل تحفة شاومي الجديدة القابلة للطي Mi Mix4، بالعديد من المميزات الهائلة، والتى يعد أبرزها كاميرا أمامية للتصوير السيلفي تحت الشاشة، مع شاشة من نوع AMOLED، قياس 6.6 بوصة، بجودة عرض FHD+، ومعدل تحديث عال يبلغ 120 هرتز في الثانية.

 

كما احتوى على كاميرا ثلاثية خلفية، الرئيسية منها تأتى بدقة 108 ميجا بكسل، مع دعم التثبيت البصري للصورة "OIS"، وكاميرا تليفوتوغرافي للتقريب البصري 5X  بدقة 8 ميجابكسل، مع كاميرا فائقة الإتساع تأتى بدقة 13 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية للتصوير السيلفي بدقة 20 ميجابكسل والتى تأتى تحت الشاشة.

 

وقد جاء هاتف Mi Mix 4 القابل للطي من شاومي، يحزم بطارية سعة 4500 مللي امبير في الساعة، يتم شحنها بقوة شحن سلكي تبلغ 120 واط، و50 واط للشحن اللاسلكي، كما يأتى الهاتف بتقنية "UWB" المميزة لدعم واسع النطاق.

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