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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بقوة 100 واط .. شاومي تطلق حامل شاحن لاسلكي لهذه الهواتف

شاومي تطلق رسمياً
شاومي تطلق رسمياً حامل شاحن لاسلكي لهذه الهواتف

أعلنت شركة شاومي الصينية إطلاق أحدث حامل شحن لاسلكي من طراز Mi، الذي يأتي بقوة 100واط، وهو يشبه إلى حد كبير الإصدار السابق لشاومى الذي تم إطلاقه فى وقت سابق من العام الحالى بقوة 80 واط، ليتوافق مع هاتفي Mi 11 Pro و Mi 11 Ultra.

 

ووفقاً لموقع "notebookcheck"،فإن كلا من هاتفي Mi 11 Pro و Mi 11 Ultra، بالإضافة إلى هاتف شاومي الجديد القابل للطي Mi Mix 4،  ستكون الهواتف الوحيدة القادرة على إستخدام قوة الشحن الكاملة لحامل الشحن الجديد بقوة 100 واط، بالوضعين الأفقي أو الرأسي للجهاز، فيما قامت الشركة بإستبدال اللون الأبيض باللون الأسود فى الطراز الجديد، كما تستطيع الهواتف الثلاثة من الشحن بقوة 50 إلى 60 واط، من الشحن السريع اللاسلكي.

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وأفادت بعض التقارير أن هاتف شاومي الجديد القابل للطي Mi Mix 4، قادر على الشحن من صفر إلى 100% فى 28 دقيقة فقط، وسيأتي حامل الشحن الجديد من شاومي بسعر 92 دولار "أي ما يعادل ألف و 400 جنية مصري"، مع شاحن mi السريع بقوة 120 واط، وكابل من نوع Type-C.

 

وأطلقت شركة شاومي منذ أيام هاتفها الجديد القابل للطي Mi Mix 4، الذي تميز بشاشة من نوع AMOLED، بقياس 6.6 بوصة، بجودة عرض FHD+، وبدقة 1080X2400 بكسل، بمعدل أخذ عينات العمل باللمس يبلغ 480 هرتز، مع دعم ألون يبلغ 10 بت، مع حواف منحنية، كما يأتى مقاوم للماء والغبار بمعيار IP68، بالإضافة إلى كاميرا سيلفي تحت الشاشة، وماسح ضوئي لبصمات الأصابع داخل الشاشة.

 

وجاء هاتف شاومي القابل للطي Mi MIX 4، بكاميرا ثلاثية خلفية، الرئيسية منها تأتى بدقة 108 ميجا بكسل، والتى تدعم التثبيت البصري للصورة "OIS"، مع كاميرا فائقة الإتساع تأتى بدقة 13 ميجابكسل، والتى تأتى بمجال رؤية يبلغ 120 درجة، وكاميرا تليفوتوغرافي للتقريب البصري 5X  بدقة 8 ميجابكسل، والتى تدعم التثبيت البصري للصورة "IOS"، بالإضافة إلى كاميرا أمامية للتصوير السيلفي والتى تأتى تحت الشاشة بدقة 20 ميجابكسل، والتى لن تكون مرئية بالعين المجردة.

 

ويعمل هاتف Mi MIX 4 القابل للطي من شاومي، بأحدث معالجات شركة كوالكوم الأمريكية، من نوع Snapdragon 888+ 5G، مقترناً بذاكرة وصول عشوائي LPDDR5 سعة 12 جيجا بايت، وذاكرة تخزين داخلية UFS 3.1 بسعة 512 جيجا بايت، يتم تشغيله بواجهة المستخدم MIUI 12.5، المرتكزة على نظام تشغيل أندرويد 11.

 

ويحزم هاتف شاومي القابل للطي Mi MIX 4، بطارية كبيرة بسعة 4500 مللي أمبير في الساعة، يتم شحنها عبر منفذ شحن من نوع Type-C، تدعم تقنية الشحن السريع السلكي بقوة 120 واط، والشحن السريع اللاسلكي بقوة 50 واط، كما يدعم الهاتف الإتصال اللاسلكي Wi-Fi 6E، وتقنية المدى القريب NFC.

شركة شاومى حامل شحن لاسلكي هواتف شاومي شحن لاسلكي هاتف Mi MIX 4

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