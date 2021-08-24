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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تكنولوجيا

بكاميرا فائقة ومعالج قوي.. مواصفات هاتف شاومي المرتقب Mi Note 11

تعرف على مواصفات
تعرف على مواصفات هاتف شاومي المرتقب Mi Note 11

تستعد شركة شاومي الصينية لإطلاق هاتف ذكي جديد بميزات تصويرية هائلة على غرار الإصدار السابق MiNote 10، الذي تم إطلاقه عام 2019 بكاميرا رئيسية جاءت بدقة 108 ميجابكسل، ، ومن المتوقع أن يحمل الهاتف القادم من شاومي اسم Mi Note 11.

 

وقد كشفت أحدث التسريبات عبر "Digital Chat Station"، أن شركة شاومي الصينية تستعد لإطلاق هاتف ذكي جديد من سلسلة هواتفها الرائدة Mi CC، حيث سيتم إطلاقه للأسواق العالمية تحت اسم Mi Note 11، وهى السياسة المتبعة من قبل شاومي. 

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 وقامت شاومي  بإطلاق الإصدار السابق تحت اسم Mi CC9 فى الصين، فيما تم إطلاقه عالميا تحت اسم Mi Note 10، لذلك من المتوقع ان يتم إطلاق هاتف Mi Note 11  للأسواق الصينية تحت اسم  Mi CC 10، وفقاً لموقع "Notebookcheck". 

 

وسيتميز هاتف شاومي المرتقب Mi Note 11، بشاشة من نوع Amoled، والتى ستأتى بمعدل تحديث عال يبلغ 120 هرتز فى الثانية، يتم تشغيله عبر معالج Snapdragon 778G، من إنتاج شركة كوالكوم الأمريكية، حيث حصل على ترقية عن الإصدار السابق لشاومي Mi Note 10، والذي جاء بمعالج  Snapdragon 730G.

 

وسيحتوي هاتف Mi Note 11 على كاميرا رباعية خلفية، الرئيسية منها تأتى بدقة 50 ميجابكسل، مع خاصية التثبيت البصري "OIS"، مع كاميرا فائقة الإتساع والتى تأتى بدقة 13 ميجابكسل، وكاميرا للتقريب البصري بدقة 12 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا بدقة 8 ميجابكسل.

 

وتعمل شاومي عبر هاتفها القادم Mi Note 11، العودة إلى إنتاج هاتف ذكي بقدرات تصويرية فائقة، وإمكانات عالية، بعد إطلاقها هاتف Mi Note 10 عام 2019، والذي جاء بكاميرا خماسية خلفية، الرئيسية منها جاءت بدقة 108 ميجابكسل تدعم التثبيت البصري ، مع كاميرا فائقة الإتساع بدقة 20 ميجابكسل، وكاميرا تليفوتو للتقريب البصري بدقة، وكاميرا بدقة 8 ميجابكسل تدعم التثبيت البصري، مع مستشعر لتصوير ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية للتصوير السيلفى ومكالمات الفيديو بدقة 32 ميجابكسل.

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