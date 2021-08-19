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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بسعر منخفض.. شاومي تعلن عن إصدار جديد من سلسلة Redmi 10

هاتف شاومي Redmi
هاتف شاومي Redmi 10

كشفت شركة شاومي Xiaomi، عن أحدث هواتف علامة ريدمي التجارية الشهيرة، حيث ينطلق هاتف Redmi 10، بمعالج ميديا تيك Helio G88، وهو أول هاتف في السلسلة يحتوي على شاشة عرض ذات معدل تحديث عالٍ.

 

وبحسب ما ذكره موقع “gsmarena” التقني، يأتي هاتف شاومي الجديد Redmi 10، بشاشة مثقبة من نوع LCD، وبقياس 6.5 بوصة، وبدقة عرض 1080 بيكسل+، يمكن تشغيلها حتي معدل 90 هرتزا في الثانية، كما تدعم وضعي تحديث 60 أو 45 هرتزا، وتحتوي الشاشة على نوتش أعلى منتصفها مخصص للكاميرا الأمامية بدقة 8 ميجابكسل.

 

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كاميرا هاتف شاومي الجديد Redmi 10

يمتاز هاتف شاومي Redmi 10، بكاميرا خلفية رباعية، الرئيسية منها تبلغ دقتها 50 ميجابكسل، متصلة بمستشعر فائق السرعة بدقة 8 ميجابكسل، ومستشعر للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، والأخير لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل.

 

Redmi 10 announced with Helio G88 chipset, 90Hz display and 50MP main camera
هاتف شاومي Redmi 10

 

معالج هاتف شاومي الجديد Redmi 10

 

يعد هاتف Redmi 10 أول هاتف من شاومي، يستخدم معالج من نوع Helio G88  الجديد من شركة ميديا تيك، وهي نسخة معدلة من G85 تتيح معدل تحديث أعلى بدقة 1080 بكسل +.

 

يأتي هاتف Redmi 10 مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعتي 4 أو 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعتي 64 أو 128 جيجابايت غير قابلة للتوسعة، حيث أزالت شاومي فتحة microSD مع هذا الإصدار.

 

بطارية هاتف شاومي الجديد Redmi 10

 

تشتهر سلسلة ريدمي باحتوائها على بطاريات أكبر من المتوسط ​​وهذا الطراز كذلك، إذ يحزم هاتف Redmi 10، بطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 18 وات، والشحن العكسي بقدرة 9 وات، ويأتي الهاتف الذكي مع محول شحن بقدرة 22.5 وات داخل الصندوق.

 

وتشمل الميزات الأخرى بهاتف Redmi 10، مكبرات صوت مزدوجة، إلى جانب مقبس سماعة الرأس بقياس 3.5 ملميتر، ويحتوي الهاتف الذكي على قارئ بصمات الأصابع مثبت على جانب الجهاز، ويمكنك استخدام كاميرا الصور الشخصية لإلغاء قفل الهاتف باستخدام معرف الوجه.

هاتف شاومي الجديد Redmi 10

سعر هاتف شاومي Redmi 10


ويعمل هاتف شاومي Redmi 10، بواجهة المستخدم MIUI 12.5، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 11، ويتوفر الهاتف في ثلاث خيارات من الألوان هي: الأبيض، والرمادي والأزرق، وسيصل الهاتف الجديد إلى ماليزيا أولا مقابل سعر يبدأ من 155 دولار (أي ما يعادل ألفان و 400 جنيه مصري).

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