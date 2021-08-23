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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تؤدي لاختراقك في الحال.. 3 محاذير لا تفعلها عند استخدام واتسآب

3 محاذير لا تفعلها
3 محاذير لا تفعلها عند استخدام واتسآب

تتوالى التحذيرات لمستخدمي تطبيق الدردشة الأشهر WhatsApp واتسآب، وذلك بعد سلسلة كبيرة من الاختراقات بالتزامن مع زيادة الهجمات الإلكترونية شكل عام على المستخدمين. 


وأصدر تطبيق واتسآب لمستخدميه أكثر من مرة تحذيرات وتنبيهات من القيام بعدد من الأخطاء الشائعة التي بدورها تؤدى لاختراق المستخدمين وسرقة بياناتهم الشخصية، وذكر موقع Tech Advisor عددا من المحاذير التي أطلقها واتسآب في الفترة الأخيرة لمستخدميه ونبههم إلى عدم القيام بها : 

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1- استخدام تطبيق  GB WhatsApp 


وطبقا لشروط فيسبوك فإن المالكة لتطبيق واتسآب الأصلي فإن كل من يقوم بتحميل تطبيق GB WhatsApp يتم حظره من التطبيق الأساسي واتسآب WhatsApp ويفقد الوصول لحسابه، كما أن هناك فرصا بعدم تحميل التطبيق مرة أخرى في حالة استخدام تطبيق الجهة الخارجية أو تطبيقات الطرف الثالث.

 

2- إعادة إرسال نص الرسائل أو إعادة إرسال الكود   


وحذر تطبيق واتسآب على نطاق واسع إعادة إرسال نص رسالة SMS، حيث تكون الرسالة عبارة عن رمز من 6 أرقام يتم إرسالها إلى هواتف المستخدمين عبر رسائل  SMS ويتم الطلب بعد ذلك من الشخص الذي تلقى الرسالة بإعادة إرسائلها له على واتسآب أو يقوم بالاتصال به ليحصل على الرمز، وبالتالي اختراق جميع البيانات.   


3- فتح رسائل البريد الإلكتروني مثل Gmail و Outlook 


ويستهدف الهاكرز المستخدمين من خلال عناوين البريد الإلكتروني، لخداع المستخدمين برسائل تطالب برسوم جمركية وتكاليف شحن يجب دفعها قبل إرسال الطلبات التي تم طلبها عبر الإنترنت. 
 

واتساب محاذير واتسآب اختراق واتساب سرقة حساب واتساب هاكرز

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