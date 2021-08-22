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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بعد سامسونج.. واتساب يخصص ميزة جديدة لأجهزة أبل

واتساب
واتساب

أفاد تقرير نشره موقع "WABetainfo "، أن واتساب WhatsApp، يخطط لإطلاق نسخة محسنة من ميزة دعم متعدد الأجهزة تسمى Multi device 2.0، قريبا.

وحسبما ذكر موقع "livemint"، أوضح موقع الويب المستقل والمتخصص في رصد مزايا واتساب الجديدة، أن خطة تقديم ميزة دعم متعدد الأجهزة من شأنها توسيع إمكانيات تطبيق التراسل الشهير ليدعم العمل مع الأجهزة اللوحية.

 

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ميزة جديدة وتطبيق جديد من واتساب لأجهزة آبل

وأضاف WABetaInfo، يعمل واتساب في الوقت الحالى، على تطوير خاصية الأجهزة المترابطة القادمة، وسيتم طرحها في تحديثات التطبيق المستقبلية، وستصل الميزة الجديدة لأجهزة آيباد اللوحية من آبل، وأجهزة أندرويد اللوحية أيضا.

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دعم الأجهزة المتعددة على واتساب لأجهزة آيباد اللوحية

وعن إصدار واتساب الذي سيحصل على دعما لميزة الأجهزة المتعددة المرتقبة، ذكر WABetaInfo، إلى أنه سيتم توفير النظام الأساسي على جهاز آبل اللوحي، كتطبيق محلي وليس تطبيق ويب، بينما لم يتم إصدار التطبيق بعد، فإن الإصدار التجريبي متاح حاليا، وسيحصل هذا الجزء من البرنامج التجريبي تلقائيا على الإصدار الثابت في المستقبل.

وأشار الموقع المعني بأخبار واتساب WABetainfo، إلى أنه قد تم طرح دعم الأجهزة المتعددة، لمختبري الإصدارات التجريبية في شهر يوليو الماضي، والتي تمكن مستخدمي خدمة التراسل على الهواتف الذكية، من الوصول إلى الوظائف الأساسية للخدمة عبر ما يصل إلى أربعة أجهزة وهاتف ذكي.

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دعم الأجهزة المتعددة لأجهزة آيباد اللوحية

ومن المرجح أن يقوم المستخدمون بتسجيل الدخول باستخدام رمز الاستجابة السريعة، وبمجرد ربطه بحساب واتساب على الهاتف الذكي، يمكن الوصول إلى منصة المراسلة على الأجهزة الأخرى، حتى بعد إيقاف تشغيل الأجهزة الأولى أو عند نفاذ بطارية هواتفهم الذكية، أو عندما لا يكون هواتفهم قريبا.

وإلى جانب الرسائل النصية، يمكن أيضا إجراء مكالمات الصوت والفيديو باستخدام أحد الأجهزة المرتبطة، ومع ذلك، يحتاج كل من المرسل والمستقبل إلى تحديث تطبيق واتساب إلى أحدث إصدار.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، أوضح WABetaInfo، أن واتساب يعمل على تطوير إصدار مخصص من التطبيق لأجهزة الآيباد، يمكن تشغيله بشكل مستقل عن الآيفون، في الوقت الحالي، لا توجد تفاصيل كثيرة حول متى سيصل التطبيق الجديد لجميع المستخدمين.

 

الجدير بالذكر أن شركة واتساب، خصصت ميزة  نقل محفوظات الدردشة بين الأنظمة الأساسية، إلى هواتف سامسونج القابلة للطي الجديدة Z Fold 3 و Z Flip 3 خلال الأسبوع الماضي.

وتعمل الميزة الجديدة على نقل سجلات دردشة واتساب، على غرار عمليات النقل باستخدام كابل Lightning إلى USB-C فعليًا، وذلك بدلاً من إرسالها عبر الإنترنت.

واتساب أجهزة آبل آيباد دعم الأجهزة المتعددة سامسونج Multi device

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