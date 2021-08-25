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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تقارير : هواتف iPhone 13 لن تحصل على مستشعرات البصمة Touch ID.. تفاصيل

هواتف iPhone 13 لن
هواتف iPhone 13 لن تحصل على مستشعرات البصمة Touch ID

أفادت أحدث التقارير أن عملاقة التكنولوجيا الأمريكية آبل لن تقوم بإضافة الماسح الضوئي لبصمات الأصابع تحت الشاشة Touch ID لسلسة هواتف آيفون القادمة iPhone 13، على غرار العديد من الهواتف الذكية التى تعمل بنظام تشغيل أندرويد.

 

وبحسب وكالة بلومبرج الأمريكية، فى أحدث تقرير لهذا الأسبوع  أكدت أنه بالرغم من قيام شركة آبل عدة مرات باختبار تقنية الماسح الضوئي لبصمات الأصابع تحت الشاشة، إلا أنه من غير المتوقع أن يتم إطلاقها لهواتف آبل لهذا العام 2021، وفقاً لموقع "TheOndianExpress".

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وكان من المقررأن تقوم شركة آبل بإضافة الماسح الضوئي لبصمات الأصابع تحت الشاشة، من أجل أن تحصل على ميزة التعرف على بصمات الأصابع Touch ID، جنباً إلى جنب تقنيتها المعروفة Face ID، لسلسلة هواتف iPhone 13 القادمة وفقاً لتقرير صحيفة وول ستريت فى بناير الماضي، فيما يتوقع مارك جورمان أن آبل لن تقوم بإضافة تلك الميزة هذا العام.

 

من المتوقع أن تقوم شركة آبل بنقل مستشعر الأشعة تحت الحمراء IR لميزة التعرف على الوجة Face ID، تحت الشاشة لسلسلة هواتفها القادمة iPhone 13، كما تعمل حالياً على إضافة نوتش فى الجزء العلوى من الجهاز بحجم صغير، كما تعمل على تقليل حجم شريحة معالجة Face ID ونقل السماعة إلى الحافة العلوية للهاتف.

 

وقد قامت العديد من شركات تصنيع الهواتف الذكية حول العالم  مثل سامسونج Samsung و ZTE بإضافة تقنية الكاميرا تحت الشاشة فى الأيام القليلة الماضية، والتى حصل عليها كلا من هاتف Axon 30 5G من ZTE، وهاتفي Galaxy Z Fold 3 و Galaxy Z Flip 3 من سامسونج، فيما تقوم بعض الشركات الأخرى مثل شاومي وأبو باختبار التقنية الجديدة من أجل تنفيذها فى هواتفها الذكية القادمة.

 

 أشار مارك جورمان عن إعتزام شركة آبل إطلاق جهاز Mac Mini، جديد بأحدث معالجات الشركة M1X، والذي سيحصل على العديد من المنافذ مقارنة بالجيل الحالى من الجهاز، ومن المتوقع إطلاقه فى  الخريف بجانب كلا من لاب توب MacBook Pro 14 و 16 بوصة.

هواتف iPhone 13 شركة ابل هواتف آيفون Touch ID Face ID

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