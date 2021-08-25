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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

شاومي تستعد لإطلاق هاتفها Xiaomi Mi 11T بمواصفات جبارة

شاومي تستعد لإطلاق
شاومي تستعد لإطلاق هاتفها Xiaomi Mi 11T بمواصفات جبارة

كشفت تسريبات أن شركة شاومي تستعد لإطلاق هاتف Xiaomi Mi 11T خلال الأيام المقبلة وذلك بعد اعتماد الهاتف من قبل لجنة الاتصالات الفيدرالية FCC ، بعد أن تم ادراجه تحت كود 20181111RG .

 

وبحسب موقع Gizmochina فإن هاتفXiaomi Mi 11T سيأتي بمواصفات كبيرة للغاية في الشاشة والبطارية وكذلك الأداء حيث سيأتي بمعالج Dimensity 1200 . 
 

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وسيتميز هاتف شاومي القادم Xiaomi Mi 11T بشاشة من نوع OLED، بجودة عرض FHD+، بمعدل تحديث مرتفع يصل إلى 120 هرتز فى الثانية، مع تصميم مثقوب وحواف نحيفة، بالإضافة إلى مستشعر للبصمة تحت الشاشة مثبت على جانب الهاتف.


وسيقدم هاتف Xiaomi Mi 11T سيأتى بكاميرا ثلاثية خلفية، الرئيسية منها تأتى بدقة 108 ميجابكسل، مع عدسة ثانوية بدقة 13 ميجابكسل، ومستشعر لتصوير ماكرو يأتى بدقة 5 ميجابكسل، وآخر بدقة 2 ميجابكسل لتصوير العمق، بالإضافة إلى كاميرا سيلفى بدقة 20 ميجابكسل. 


وسيعمل هاتف شاومي القادم Xiaomi Mi 11T  بمعالج من نوع Dimensity 1200، من شركة ميديا تيك مع ذاكرة وصول عشوائي رام سعة 8 جيجا بايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 120 واط، وسيعمل الهاتف بنظام تشغيل أندرويد 11.  

 

وسيحتوى هاتف Xiaomi Mi 11T من شاومي على بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، يتم شحنها عبر منفذ شحن من نوع Type-C، تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 120 واط، كما يدعم الهاتف الإتصال بشبكات الجيل الخامس 5G، والإتصال اللاسلكي Wi-Fi، والبلوتوث Bluetooth 5.2، كما سيدعم تقنية تحديد المواقع  GPS.

 

شاومي هواتف شاومي هاتف Xiaomi Mi 11T مواصفات هاتف Xiaomi Mi 11T هواتف ذكية

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