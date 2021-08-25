مبادرة رئاسية  جديدة عن الاعتلال الكلوي بشمال سيناء

قال وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، الدكتور طارق كامل، إن مديرية الصحة ، تجري الإعداد للمبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى قبل تطوره لفشل كلوى؛ مما يسهل العلاج والشفاء على مستوى المحافظة ، في إطار توفر خدمة اكتشاف الأمراض المزمنة ضمن مبادرة “100 مليون صحة”.

عرضة للإهمال

بدورها، أوضحت الدكتورة إسراء حسن من إدارة الرعاية الصحية بالمديرية أن المبادرة تستهدف أصحاب الأمراض المزمنة، مضيفة أن الاعتلال الكلوى، بحسب ما وصفته منظمة الصحة العالمية، هو المرض المزمن الأكثر عرضة للإهمال.

وأن هناك عددًا من الأمراض السارية وغير السارية التى تؤدى إلى إصابة الكلى بمضاعفات، ولا يتسنى للعديد من المصابين بمرض الكلى سبل الحصول على الرعاية.



وتهدف المبادرة ، إجراء مسح صحى لمرضى السكر والضغط لتقليل نسبة الإصابة والوفيات بالأمراض المزمنة، والاكتشاف المبكر لمرض الاعتلال الكلوى، ومتابعة الحالات المكتشفة، وهذا ما سيتم استكماله فى مبادرة الاعتلال الكلوى