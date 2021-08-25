التعليم العالي: بدء التسجيل لاختبارات القدرات لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي موافقة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي علي عقد اختبارات القدرات للطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات المعادلة (العربية والأجنبية) هذا العام 2021، والراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز القدرات المؤهلة لهذه الكليات.



- كما تعودنا تيسيرا على أبنائنا الطلاب فقد تقرر تسجيل إجراء اختبارات القدرات أسوة بما تم مع أبنائنا بالثانوية العامة عن طريق موقع التنسيق الالكتروني.

علي أن يتم إجراء هذه الاختبارات في الأماكن والمواعيد المحددة كما يلي

اليوم التاريخ نوع اختبار القدرات مكان أداء الاختبار

السبت 28/8/2021 التربية النوعية موسيقية–شعبة التربية الموسيقية بكليات التربية كلية التربية النوعية بالدقي ج . القاهرة

الأحد 29/8/2021 التربية النوعية(فنية) – شعبة التربية الفنية بكليات التربية

الاثنين 30/8/2021 التربية الفنية كلية التربية الفنية بالزمالك ج . حلوان

الثلاثاء 31/8/2021 التربية الموسيقية كلية التربية الموسيقية بالزمالك ج . حلوان

الأربعاء 01/9/2021 الفنون التطبيقية كلية الفنون التطبيقية بالجيزة ج . حلوان

الخميس 02/9/2021 رسم العمارة كلية الفنون الجميلة بالزمالك ج . حلوان

السبت 04/9/2021 رسم الفنون

الأحد 05/9/2021 التربية الرياضية للبنين كلية التربية الرياضية للبنين بالهرم ج . حلوان

التربية الرياضية للبنات كلية التربية الرياضية للبنات بالجزيرة ج . حلوان

التربية الرياضية للبنات كلية التربية الرياضية للبنات بالجزيرة ج . حلوان الاثنين 06/9/2021 الإعـــلام كلية الإعلام – جامعة القاهرة

الثلاثاء 07/9/2021 السياحة والفنادق كلية السياحة والفنادق بالمنيل- جامعة حلوان

الاربعاء 08/9/2021 التمريض كلية التمريض – جامعة القاهرة

الخميس 09/9/2021 الكليات التكنولوجية بمقر كلية تكنولوجية الصناعة والطاقة ج0 القاهرة التكنولوجية بالتجمع الخامس

السبت 11/9/2021 تربية نوعية بالمنصورة (شعبة مسرح تربوى) لأبناء الدقهلية كلية التربية- جامعة المنصورة

• علي الطالب التوجه إلى مقر الكلية التي يرغب في أداء الاختبارات بها الساعة التاسعة صباحا ومعه المستندات الآتية:-

1. صورة من استمارة النجاح.

2. مستند تحقيق شخصية.

3. عدد 4 صور شخصية.



وأوضح أنه بشأن مواعيد عقد اختبارات القدرات الخاصة بطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية والطلاب الوافدين.



• تشترط بعض الكليات الجامعية اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة للقبول بها.

هناك بعض الطلاب الحاصلين علي الشهادات المعادلة العربية والأجنبية والطلاب الوافدين ويرغبون في الترشيح لإحدى هذه الكليات.

• لاول مره تيسيرا علي ابنائنا الطلاب فقد تقرر تسجيل اجراء اختبارات القدرات اسوه بما تم مع ابنائنا بالثانويه العامه عن طريق موقع التنسيق الالكتروني

• اعتاد مكتب التنسيق سنويا تنظيم هذه الاختبارات لهؤلاء الطلاب تحت إشرافه علي أن يتم عقدها في مقار الكليات الموضحة بالجدول التالي.

• ونظرا لأنه يوجد بعض الطلاب الذين يرغبون في أداء أكثر من اختبار ولقلة عدد الطلاب المتقدمين لهذه الاختيارات فإن المكتب يقترح إجراء هذه الاختبارات في الأماكن والمواعيد المحددة كما يلي:-

اليوم التاريخ نوع اختبار القدرات مكان أداء الاختبار

الثلاثاء 13/7/2021 التربية النوعية موسيقية–شعبة التربية الموسيقية بكليات التربية كلية التربية النوعية بالدقي ج . القاهرة

الأربعاء 14/7/2021 التربية النوعية(فنية) – شعبة التربية الفنية بكليات التربية

الخميس 15/7/2021 التربية الفنية كلية التربية الفنية بالزمالك ج . حلوان

الأحـد 25/7/2021 التربية الموسيقية كلية التربية الموسيقية بالزمالك ج . حلوان

الأثنيـن 26/7/2021 الفنون التطبيقية كلية الفنون التطبيقية بالجيزة ج . حلوان

الثلاثـاء 27/7/2021 رسم العمارة كلية الفنون الجميلة بالزمالك ج . حلوان

الأربعاء 28/7/2021 رسم الفنون

الخميس 29/7/2021 التربية الرياضية للبنين كلية التربية الرياضية للبنين بالهرم ج . حلوان

التربية الرياضية للبنات كلية التربية الرياضية للبنات بالجزيرة ج . حلوان

التربية الرياضية للبنات كلية التربية الرياضية للبنات بالجزيرة ج . حلوان السبت 31 /8/2021 الأعـــلام كلية الأعلام – جامعة القاهرة

الأحـد 1/8/2021 السياحة والفنادق كلية السياحة والفنادق بالمنيل- جامعة حلوان

الأثنين 2/8/2021 التمريض كليةالتمريض – جامعة القاهرة

الثلاثاء 3/8/2021 الكليات التكنولوجية بمقركلية تكنولوجية الصناعة والطاقة ج0 القاهرة التكنولوجية بالتجمع الخامس

الأربعاء 4/8/2021 تربية نوعية بالمنصورة (شعبة مسرح تربوى) لأبناء الدقهلية كلية التربية- جامعة المنصورة

الرأي : الأمر معروض علي سيادتكم للتفضل بالإحاطة والموافقة علي أن يتم عقد هذه الاختبارات تحت إشراف مكتب التنسيق كالمعتاد سنويا، وذلك في المواعيد والأماكن الموضحة أمام كل منها، وإخطار السادة عمداء الكليات المعنية بذلك وأيضا الإدارة العامة للوافدين .



بينما بشأن مواعيد عقد اختبارات القدرات الخاصة بطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية والطلاب الوافدين.

- الـعـرض: تشترط بعض الكليات الجامعية اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة للقبول بها.

هناك بعض الطلاب الحاصلين علي الشهادات المعادلة العربية والأجنبية والطلاب الوافدين ويرغبون في الترشيح لإحدى هذه الكليات.

• لاول مره تيسيرا علي ابنائنا الطلاب فقد تقرر تسجيل اجراء اختبارات القدرات اسوه بما تم مع ابنائنا بالثانويه العامه عن طريق موقع التنسيق الالكتروني

• اعتاد مكتب التنسيق سنويا تنظيم هذه الاختبارات لهؤلاء الطلاب تحت إشرافه علي أن يتم عقدها في مقار الكليات الموضحة بالجدول التالي.

• ونظرا لأنه يوجد بعض الطلاب الذين يرغبون في أداء أكثر من اختبار ولقلة عدد الطلاب المتقدمين لهذه الاختبارات فإن المكتب يقترح إجراء هذه الاختبارات في الأماكن والمواعيد المحددة كما يلي:-

اليوم التاريخ نوع اختبار القدرات مكان أداء الاختبار

- السبت 28/8/2021 التربية النوعية موسيقية–شعبة التربية الموسيقية بكليات التربية كلية التربية النوعية بالدقي ج . القاهرة

- الاحد 29/8/2021 التربية النوعية(فنية) – شعبة التربية الفنية بكليات التربية

- الاثنين 30/8/2021 التربية الفنية كلية التربية الفنية بالزمالك ج . حلوان

- الثلاثاء 31/8/2021 التربية الموسيقية كلية التربية الموسيقية بالزمالك ج . حلوان

- الاربعاء 01/9/2021 الفنون التطبيقية كلية الفنون التطبيقية بالجيزة ج . حلوان

- الخميس 02/9/2021 رسم العمارة كلية الفنون الجميلة بالزمالك ج . حلوان

- السبت 04/9/2021 رسم الفنون

- الاحد 05/9/2021 التربية الرياضية للبنين كلية التربية الرياضية للبنين بالهرم ج . حلوان

التربية الرياضية للبنات كلية التربية الرياضية للبنات بالجزيرة ج . حلوان

- الاثنين 06/9/2021 الأعـــلام كلية الأعلام – جامعة القاهرة

الثلاثاء 07/9/2021 السياحة والفنادق كلية السياحة والفنادق بالمنيل- جامعة حلوان

الاربعاء 08/9/2021 التمريض كليةالتمريض – جامعة القاهرة

الخميس 09/9/2021 الكليات التكنولوجية بمقركلية تكنولوجية الصناعة والطاقة ج0 القاهرة التكنولوجية بالتجمع الخامس

السبت 11/9/2021 تربية نوعية بالمنصورة (شعبة مسرح تربوى) لأبناء الدقهلية كلية التربية- جامعة المنصورة

- الرأي : الأمر معروض علي سيادتكم للتفضل بالإحاطة والموافقة علي أن يتم عقد هذه الاختبارات تحت إشراف مكتب التنسيق كالمعتاد سنويا، وذلك في المواعيد والأماكن الموضحة أمام كل منها، وإخطار السادة عمداء الكليات المعنية بذلك وأيضا الإدارة العامة للوافدين .

