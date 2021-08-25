محافظ سوهاج يترأس اجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية

أكد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج ، على اهتمام القيادة السياسية ودعم الدولة لتطوير ورفع كفاءة المناطق الصناعية، والاهتمام بها كأحد مقومات التنمية الشاملة ضمن رؤية مصر 2030، وخلق فرص عمل جديدة لأبناء سوهاج.

واوضح محافظ سوهاج، أن المحافظة لا تالو جهدا في التعاون مع هيئة التنمية الصناعية لتذليل اية معوقات لخدمة منظومة الاستثمار والمستثمرين بالمحافظة.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس ادارة المناطق الصناعية بديوان عام المحافظة برئاسة محافظ الإقليم، وبحضور السيد أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، واللواء عصام الدين الليثي السكرتير العام للمحافظة، والدكتور أحمد قاسم عميد كلية الهندسة بجامعة سوهاج، والمهندس محمود الشندويلي رئيس جمعية المستثمرين بسوهاج، وبحضور عدد من المستثمرين ورؤساء مجالس إدارة المناطق الصناعية، وممثلي جهاز تنمية المشروعات، ووحدة التنفيذ المحلية بديوان عام المحافظة.

وأوضح محافظ سوهاج، أن الاجتماع ناقش الدراسة الاستراتيجية للمناطق الصناعية محل برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والمعدة من قبل الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والتي استهدفت مناطق " الكوثر ، الأحايوة، غرب جرجا، غرب طهطا، مشيرا إلى أن الهيئة قدمت 4 دراسات مهمة وهي "دراسة التقييم البيئي والمجتمعي، ودراسة السوق، ودراسة توقع الطلب، بالإضافة إلى الخطة الاستراتيجية للمناطق الصناعية".

ووجه "الفقي"، بالمتابعة المستمرة لأعمال البنية التحتية الجارية بالمناطق الصناعية، وتذليل أية معوقات؛ للانتهاء من كافة الأعمال وفقا للجداول الزمنية المحددة من تنفيذ " شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، ومكافحة الحريق، والكهرباء، والاتصالات" ، مشيرا إلى الاجتماع بشكل دوري بحضور كافة الجهات المختصة، والسادة المستثمرين، لمناقشة كافة المستجدات، والوقوف على أية معوقات والعمل على حلها في أقل وقت ممكن .