عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ سوهاج يترأس اجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية

محافظ سوهاج
محافظ سوهاج

أكد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج ، على اهتمام القيادة السياسية ودعم الدولة لتطوير ورفع كفاءة المناطق الصناعية، والاهتمام بها كأحد مقومات التنمية الشاملة ضمن رؤية مصر 2030، وخلق فرص عمل جديدة لأبناء سوهاج.

 

واوضح محافظ سوهاج، أن المحافظة لا تالو جهدا في التعاون مع هيئة التنمية الصناعية لتذليل اية معوقات لخدمة منظومة الاستثمار والمستثمرين بالمحافظة.

 

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس ادارة المناطق الصناعية  بديوان عام المحافظة برئاسة محافظ الإقليم، وبحضور السيد أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، واللواء عصام الدين الليثي السكرتير العام للمحافظة، والدكتور أحمد قاسم عميد كلية الهندسة بجامعة سوهاج، والمهندس محمود الشندويلي رئيس جمعية المستثمرين بسوهاج، وبحضور عدد من المستثمرين ورؤساء مجالس  إدارة المناطق الصناعية، وممثلي جهاز تنمية المشروعات، ووحدة التنفيذ المحلية بديوان عام المحافظة.

دورات تدريبية ضمن مبادرة تطوير الريف المصري بجامعة سوهاج

 

وأوضح محافظ سوهاج، أن الاجتماع ناقش الدراسة الاستراتيجية للمناطق الصناعية محل برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والمعدة من قبل الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والتي استهدفت مناطق " الكوثر ، الأحايوة،  غرب جرجا، غرب طهطا، مشيرا إلى أن الهيئة قدمت 4 دراسات مهمة وهي "دراسة التقييم البيئي والمجتمعي، ودراسة السوق، ودراسة توقع الطلب، بالإضافة إلى الخطة الاستراتيجية للمناطق الصناعية".

 

ووجه "الفقي"، بالمتابعة المستمرة لأعمال البنية التحتية الجارية بالمناطق الصناعية، وتذليل أية معوقات؛ للانتهاء من كافة الأعمال وفقا للجداول الزمنية المحددة من تنفيذ " شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، ومكافحة الحريق، والكهرباء، والاتصالات" ، مشيرا إلى الاجتماع بشكل دوري بحضور كافة الجهات المختصة، والسادة المستثمرين، لمناقشة كافة المستجدات، والوقوف على أية معوقات والعمل على حلها في أقل وقت ممكن .

سوهاج محافظ الدولة المناطق الصناعية

موضوعات متعلقة

عامل يُصيب شقيقه بحروق في سوهاج بسبب الميراث

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء : توجيهات رئاسية باستعادة الوجه الحضاري لـ الأقصر وتحقيق التنسيق الحضاري بالمدينة

رئيس الوزراء يصعد أعلى نقطة في معبد الكرنك.. ويحاور عمال الترميم : جهد رائع يبعث على الفخر

قالت عنه "رخم" وتزوجته.. ولهذا السبب ابتعدت منى ذكي عن الأدوار الحسّية

رئيس الوزراء يُتابع من الأقصر استعدادات احتفالية افتتاح طريق الكباش

المستشار عزت أبو زيد يستقبل رئيسي مجلس وقضايا الدولة.. صور

السيسي يبني الإنسان.. الرئيس يخاطب الشعب برسائل أبوية للنهوض بمصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سنتخذ القرار المناسب.. الكويت تعلق على ظهور متحور دلتا بلس في مصر

موجة حارة قادمة .. الأرصاد : هذه المناطق تسجل 45 درجة مئوية

علامات حسد الأقارب .. كم علامة من 40 ظهرت عليك

توقعات بمد التسجيل بالمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2021

التعليم العالي تكشف موعد انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة 2021

بعد بقاء الاسماعيلي وفوز إنبي على المصري.. ترتيب الدوري المصري

ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الغد

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة ومياه النيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بايدن يتلقى تقريرًا سريًا عن لغز منشأ كورونا.. تفاصيل خطيرة لما قالته المخابرات

صور جديدة من العرض الخاص لفيلم 200 جنيه

فوز الزمالك بالدوري حاضرا في حفل الفنان هاني شاكر.. صور

السيسي يوجه بصياغة مخطط متكامل لرفع كفاءة محاور ربط شرق القاهرة بغربها.. صور

فيديو

فيديو جراف.. حلق شعرها وربطها في السرير.. ابن يقسو على أمه

موجة حارة وشبورة ورياح.. توقعات حالة الطقس لمدة 6 أيام

فيديو جراف| احذرها.. أخطاء تؤدى لاختراقك أثناء استخدام الخدمات البنكية عبر الإنترنت

محمد نجيب يسجل الهدف الأول للجونة في شباك الأهلي .. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د. مصطفي الشربيني يكتب: الجماعات التكفيرية قد تستلهم نجاح طالبان

دينا شرف الدين تكتب: لماذا نفضت أمريكا يدها من أفغانستان؟

د.رامى عادل يكتب: الوعى والحروب الفكرية

د.فتحي حسين يكتب: بدل الصحفيين حق وليس منحة

رمضان البيه يكتب: لسنا وحدنا العقلاء

أسماء أحمد عوض الله تكتب: صلاح المجتمع بصلاحها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمود بكري

معركة الوعي (1)

المستشار أسـامة الصعيدي

الهوية المصرية وثقافة أنا مصري

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: معضلات اتفاق الدوحة

محمد نوار

الالتفات في القرآن!

د.على ثابت

مواعيد العمل الجديدة

د.أحمد علي سليمان

رضا عبد السلام.. قراءة في أسطورة التحدي

نادية صبره

الفوضى الخلاقة في أفغانستان

المستشار سُليمان عبدالغفار

الحُسَيْن أبو الشُهَداء

اﻟﻤﺰﻳﺪ