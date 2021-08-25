محافظ سوهاج يترأس اجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية

أكد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج ، على اهتمام القيادة السياسية ودعم الدولة لتطوير ورفع كفاءة المناطق الصناعية، والاهتمام بها كأحد مقومات التنمية الشاملة ضمن رؤية مصر 2030، وخلق فرص عمل جديدة لأبناء سوهاج.
واوضح محافظ سوهاج، أن المحافظة لا تالو جهدا في التعاون مع هيئة التنمية الصناعية لتذليل اية معوقات لخدمة منظومة الاستثمار والمستثمرين بالمحافظة.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس ادارة المناطق الصناعية بديوان عام المحافظة برئاسة محافظ الإقليم، وبحضور السيد أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، واللواء عصام الدين الليثي السكرتير العام للمحافظة، والدكتور أحمد قاسم عميد كلية الهندسة بجامعة سوهاج، والمهندس محمود الشندويلي رئيس جمعية المستثمرين بسوهاج، وبحضور عدد من المستثمرين ورؤساء مجالس إدارة المناطق الصناعية، وممثلي جهاز تنمية المشروعات، ووحدة التنفيذ المحلية بديوان عام المحافظة.
وأوضح محافظ سوهاج، أن الاجتماع ناقش الدراسة الاستراتيجية للمناطق الصناعية محل برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والمعدة من قبل الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والتي استهدفت مناطق " الكوثر ، الأحايوة، غرب جرجا، غرب طهطا، مشيرا إلى أن الهيئة قدمت 4 دراسات مهمة وهي "دراسة التقييم البيئي والمجتمعي، ودراسة السوق، ودراسة توقع الطلب، بالإضافة إلى الخطة الاستراتيجية للمناطق الصناعية".
ووجه "الفقي"، بالمتابعة المستمرة لأعمال البنية التحتية الجارية بالمناطق الصناعية، وتذليل أية معوقات؛ للانتهاء من كافة الأعمال وفقا للجداول الزمنية المحددة من تنفيذ " شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، ومكافحة الحريق، والكهرباء، والاتصالات" ، مشيرا إلى الاجتماع بشكل دوري بحضور كافة الجهات المختصة، والسادة المستثمرين، لمناقشة كافة المستجدات، والوقوف على أية معوقات والعمل على حلها في أقل وقت ممكن .