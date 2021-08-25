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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير البترول يفتتح محطة تموين السيارات بمنطقة المكس بالاسكندرية

وزير البترول يفتتح
وزير البترول يفتتح محطة تموين السيارات بالوقود بمنطقة المكس

افتتح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية محطة تموين السيارات بالوقود بمنطقة المكس بالاسكندرية بعد تطويرها واضافة خدمة تموين السيارات بالغاز الطبيعى اليها تلبية لإحتياجات مستخدمى السيارات العاملة بالغاز.


واوضح المهندس طارق الملا عقب الافتتاح أن المحطة التي تتبع شركتى التعاون للبترول و كارجاس تأتي فى اطار برنامج الوزارة لتحقيق الانتشار السريع لمحطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى والذي يتم من خلاله تطوير محطات الوقود الحالية واتاحة تقديم خدمات تموين السيارات بالغاز الطبيعى من خلالها ، تنفيذا للمبادرة القومية التي اطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى لدعم استخدام الغاز الطبيعى كوقود اقتصادي ونظيف ، لافتا الى ان تطوير المحطة التى تقع قبالة ميناء الأسكندرية يهدف كذلك لمواكبة التطوير والتوسع الحالى الذى يشهده الميناء وتقديم خدمات متميزة تلبى الاحتياجات الناتجة عن التطور المستمر بالميناء .

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وأضاف الملا أن التكليفات الرئاسية بزيادة اعداد المحطات المقدمة لخدمات الغاز الطبيعى للسيارات تهدف الى تيسير هذه الخدمات على المواطنين وضمان تحقيق اعلي استفادة ممكنة لمستخدمى هذا النوع من الوقود، مشيرا الى ان الوزارة تواصل تنفيذ التكليفات الرئاسية من خلال برنامجها لاقامة محطات جديدة تقدم خدمات الغاز الطبيعى او تطوير محطات الوقود الحالية لتوفر تلك الخدمة للمواطن لتقديم خدمة متكاملة وبما يمثل حلا عمليا لتحقيق انتشار سريع لمحطات وخدمات التموين بالغاز الطبيعى للسيارات.


واضاف الملا أن الفترة المقبلة ستشهد افتتاح وتشغيل المزيد من المحطات الجديدة استكمالا للبرنامج الحالى للوزارة للوصول بعدد المحطات المقدمة للخدمة الى ١٠٠٠ محطة علي مستوى الجمهورية، مشيدا بجهود شركات قطاع البترول القائمة علي تنفيذ تلك المنظومة بسرعة وكفاءة.


وقام الوزير بجولة داخل المحطة لمتابعة سير العمل فى تقديم الخدمات للجمهور ، وشدد خلالها علي الاستمرار في التأكد من تطبيق اجراءات السلامة والامن الصناعي بأعلي درجات الالتزام ووفقا للمعايير المعتمدة


ثم استمع الملا الى شرح من المهندس حسانين محمد رئيس شركة كارجاس الذي اوضح انه تم تشغيل المحطة في إطار خطة الانتشار السريع للخدمة من خلال اضافتها بمحطة شركة التعاون للبترول في إطار شراكة قائمة لزيادة اعداد المحطات، موضحا ان المحطة مؤهلة لتموين ٨٥٠ سيارة يوميا بالغاز الطبيعى بواسطة نقطتى شحن وتموين وتصل الطاقة الاستيعابية للمحطة الى ١٢ ألف متر مكعب غاز يوميا.


واضاف ان كارجاس تعمل علي مضاعفة عدد محطاتها بالاسكندرية، حيث تستهدف تشغيل ١١ محطة جديدة لخدمة مناطق المحافظة والتى تم تشغيل ٤ محطات منها بالفعل وجارى الإعداد لتشغيل ٧ محطات أخرى قبل نهاية العام الحالي.


واوضح المهندس ايمن نجيب رئيس شركة التعاون للبترول ان المحطة تم تطويرها بالكامل وتجديدها وتتكون من ٦ خزانات بسعة ١٧٥٠٠ لتر من الوقود السائل وتتيح تقديم خدمة تموين السيارات بالبنزين ٨٠ و٩٢ والسولار اضافة الي الغاز الطبيعى الذى تم ادخاله كخدمة جديدة الي المحطة من خلال شركة كارجاس، كما تقدم خدمة الزيوت التي تحمل العلامة التجارية لشركة التعاون للبترول.


حضر الافتتاح المهندس محمود ناجى معاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية وقيادات شركتي كارجاس والتعاون للبترول.

 

وزير البترول تموين السيارات الغاز الطبيعى وقود اقتصادي محطات الوقود

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