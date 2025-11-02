قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

ريال مدريد يواصل التألق برباعية نظيفة أمام فالنسيا

رباب الهواري

واصل فريق ريال مدريد عروضه القوية في بطولة الدوري الإسباني، بعدما حقق فوزًا كبيرًا على حساب ضيفه فالنسيا بنتيجة (4-0)، في المباراة التي أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من المسابقة.

مبابي يفتتح التسجيل بثنائية رائعة

بدأ اللقاء بسيطرة واضحة من ريال مدريد الذي دخل المباراة بقوة بحثًا عن هدف مبكر.

وفي الدقيقة 19، تمكن النجم الفرنسي كيليان مبابي من تسجيل الهدف الأول من ركلة جزاء نفذها بنجاح على يمين حارس فالنسيا، ليمنح فريقه التقدم.

ولم يتوقف مبابي عند هذا الحد، حيث عاد في الدقيقة 32 ليضيف الهدف الثاني بعد متابعة مميزة لكرة عرضية من أردا جولر، وضعها الفرنسي بمهارة في الشباك، مؤكدًا تفوق الميرنجي في الشوط الأول.

بيلينجهام يعزز التقدم وفينيسيوس يهدر ركلة جزاء

شهدت الدقائق الأخيرة من الشوط الأول إثارة كبيرة، بعدما أتيحت فرصة لفينيسيوس جونيور لتوسيع الفارق من ركلة جزاء، إلا أن حارس فالنسيا تألق وتصدى لها ببراعة.

ورغم ذلك، لم ينتظر ريال مدريد طويلًا، حيث تمكن الإنجليزي جود بيلينجهام من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 44، عبر تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء استقرت في الزاوية اليمنى للمرمى، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بثلاثية نظيفة.

كاريرس يختتم الرباعية ويؤكد الصدارة

في الشوط الثاني، واصل ريال مدريد سيطرته على مجريات اللعب، وسط محاولات خجولة من فالنسيا لتقليص الفارق.

وقبل نهاية اللقاء، وتحديدًا في الدقيقة 84، تمكن البديل ألفارو كاريرس من تسجيل الهدف الرابع بعد انطلاقة مميزة وتسديدة قوية سكنت الشباك، ليؤكد تفوق الملكي أداءً ونتيجة.

الملكي يعزز الصدارة

بهذا الانتصار، رفع ريال مدريد رصيده إلى 30 نقطة ليعزز موقعه في صدارة الدوري الإسباني، بينما تجمد رصيد فالنسيا عند 9 نقاط في المراكز المتأخرة، مواصلًا معاناته هذا الموسم أمام كبار الليجا


 

ريال مدريد فالنسيا الدروى الاسبانى اخبار الرياضة

