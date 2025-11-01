قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وكالة الأنباء الفرنسية تبرز أهم خمس مزايا للمتحف المصري الكبير
صدى البلد في قلب الحدث التاريخي .. لحظة بلحظة مع افتتاح المتحف المصري الكبير
هنا جودة لـ صدى البلد : فخورة برؤية مصر تواصل كتابة التاريخ من بوابة المتحف الكبير
بالأسماء .. قائمة المدعوين لحفل المتحف المصري الكبير
40 منظمة إنسانية تتهم الاحتلال الإسرائيلي بعرقلة وصول المساعدات إلى غزة
وزير الخارجية التونسي يشارك في افتتاح المتحف المصري الكبير نيابة عن الرئيس
تراجع 550 جنيهًا من أعلى قمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن
انتصار السيسي : المتحف الكبير شاهد على أن مصر حضارة تبني مستقبل
السيدة انتصار السيسي ترحب بضيوف مصر: المتحف المصري الكبير يجسّد "معنى الجمال في الإبداع والقوة في السلام"
يسرا في رسالة للعالم عن المتحف الكبير: تعالوا شوفوا مصر أرض الحضارة
مصرع 13 شخصا في انهيارات أرضية بكينيا
‎عزمي محيلبة لـ"صدى البلد": المتحف الكبير تأكيد لقدرة المصريين على تحقيق المستحيل
رياضة

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة فالنسيا في الدوري الإسباني

منتصر الرفاعي

استقر تشابي ألونسو، المدير الفني لفريق ريال مدريد، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة فالنسيا ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الإسباني الممتاز، والمقرر إقامتها مساء اليوم السبت 1 نوفمبر على ملعب سانتياجو برنابيو معقل الميرنجي.

وشهدت قائمة الفريق عودة ألكسندر أرنولد بعد تعافيه من الإصابة، إلا أنه من غير المتوقع أن يشارك كأساسي في اللقاء.

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة فالنسيا:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: فيدي فالفيردي – ميليتاو – دين هويسن – ألفارو كاريراس

خط الوسط: أردا جولر – تشواميني – كامافينجا

خط الهجوم: جود بيلينجهام – كيليان مبابي – فينيسيوس جونيور

ومن المقرر أن تنطلق المباراة، اليوم، في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، وسط سعي ريال مدريد للحفاظ على صدارته لجدول ترتيب الدوري الإسباني، حيث يتصدر الفريق برصيد 27 نقطة من 10 مباريات، بعد الفوز الأخير على برشلونة بهدفين مقابل هدف.

ريال مدريد الدوري الإسباني فالنسيا ألكسندر أرنولد تشكيل ريال مدريد تشابي ألونسو

ذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

شيكابالا

شيكابالا يفتح النار علي نجم الأهلي : اللي عملته مالوش لازمة

منتخب اليد

مباراة منتخب مصر ضد ألمانيا مباشر في نهائي كأس العالم لكرة اليد للناشئين.. الموعد والقنوات

حقيقة الرسالة المكتوبة على علامة شبكة المحمول

حقيقة الرسالة المكتوبة على علامة شبكة المحمول

صورة موضوعية

جثمانا كاهن كنيسة الأنبا شنودة بالغردقة وزوجته يصلان الكاتدرائية

سعر الذهب اليوم

انخفاض أسعار الذهب اليوم السبت 1 نوفمبر 2025

حالة الطقس

استقرار مؤقت قبل العاصفة| الأرصاد تحذر من حالة ممطرة أقوي هذا الموعد

خالد الغندور

الغندور يعلن عن رحيل فيريرا و يكشف موعد الإعلان عن مدرب الزمالك الجديد

جانب من الحلقة

يوم تاريخي للعالم.. سميرة أحمد تحتفل بافتتاح المتحف المصري الكبير

جانب من التغطية

الساعات الأخيرة قبل افتتاح المتحف المصري الكبير.. العالم يترقب حدثًا تاريخيًا

جانب من الحلقة

خبير: المتحف الكبير أيقونة حضارية تعكس عبقرية مصر عبر آلاف السنين

بالصور

دعوى قضائية بقيمة 5.7 مليار دولار.. تويوتا متهمة "بالاحتيال المنظم"

أول سيارة كهربائية للأطفال من تويوتا.. تعمل بالذكاء الاصطناعي

كيا الكهربائية تنسحب أمام تسلا موديل 3 وتتخلى عن المنافسة

حقيقة تخلي الصين عن دعم السيارات الكهربائية

مواعيد الصلاة الجديدة

اعرف توقيت الصلوات الخمس بعد تطبيق الموعد الشتوي

زفاف هادى الباجورى

ببنهم 21 عاما .. لحظه سقوط هادي الباجوري وعروسته على الأرض في زفافهما

رضا البحراوي وابنه مالك

هنحب مين غيرها.. ابن رضا البحراوي يغني لـ مصر في حفل مدرسي

نجوم الفن والمتحف المصري الكبير

نجوم بالزي الفرعوني .. فنانون يحتفون بالمتحف المصري الكبير

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: هنا تتكلم الحضارة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: المتحف المصري الكبير.. قلب الحضارة النابض

محمد مندور

محمد مندور يكتب: لماذا نحتفي بالمتحف المصري الكبير؟

