تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة فالنسيا في الدوري الإسباني

استقر تشابي ألونسو، المدير الفني لفريق ريال مدريد، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة فالنسيا ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الإسباني الممتاز، والمقرر إقامتها مساء اليوم السبت 1 نوفمبر على ملعب سانتياجو برنابيو معقل الميرنجي.

وشهدت قائمة الفريق عودة ألكسندر أرنولد بعد تعافيه من الإصابة، إلا أنه من غير المتوقع أن يشارك كأساسي في اللقاء.

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة فالنسيا:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: فيدي فالفيردي – ميليتاو – دين هويسن – ألفارو كاريراس

خط الوسط: أردا جولر – تشواميني – كامافينجا

خط الهجوم: جود بيلينجهام – كيليان مبابي – فينيسيوس جونيور

ومن المقرر أن تنطلق المباراة، اليوم، في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، وسط سعي ريال مدريد للحفاظ على صدارته لجدول ترتيب الدوري الإسباني، حيث يتصدر الفريق برصيد 27 نقطة من 10 مباريات، بعد الفوز الأخير على برشلونة بهدفين مقابل هدف.