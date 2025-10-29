رابطة الليجا تندد بهتافات جماهير ريال مدريد وتقدم شكوى ضدهم بعد أحداث الكلاسيكو

أصدرت رابطة الدوري الإسباني “الليجا”بيانًا رسميًا بشأن الأحداث التي رافقت مباراة الكلاسيكو الأخيرة بين ريال مدريد وبرشلونة.

وانتهت المباراة التي أقيمت الأحد الماضي على ملعب سانتياجو برنابيو ضمن منافسات الجولة العاشرة من الليجا، بفوز ريال مدريد على غريمه برشلونة بنتيجة 2-1.

وأكدت الرابطة في بيانها أنها تقدمت بشكوى رسمية إلى لجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني لكرة القدم، وإلى لجنة مكافحة العنف، بسبب بعض الهتافات التي اعتُبرت مسيئة ومحرضة على العنف أو الكراهية، والتي صدرت خلال الكلاسيكو.

وأوضح البيان أن مجموعة من جماهير ريال مدريد رددت قبل 35 دقيقة من انطلاق المباراة، وأيضًا في الدقيقة الثانية منها، هتافات جماعية مهينة ضد برشلونة استمرت نحو عشر ثوانٍ، منها عبارة: “كونك من مشجعي برشلونة هو بمثابة كونك أحمق”.

ووفقًا لصحيفة “سبورت” الكتالونية، لم تتضمن شكوى الليجا أي إشارة إلى هتافات أخرى، رغم تأكيد شهود عيان سماع عبارات إضافية مثل “اللعنة على كاتالونيا وأي شخص كتالوني”.

كما أدانت رابطة الليجا في بيانها هتافات مسيئة أخرى وُجهت ضد حارس مرمى برشلونة خوان جارسيا خلال مباراة إسبانيول أمام إلتشي، حيث هتفت مجموعة من جماهير إسبانيول في الدقيقة 35 بعبارات مثل “نريد رأس خوان” لمدة 20 ثانية تقريبًا، إلى جانب ألفاظ مهينة للنادي الكتالوني.

يُذكر أن خوان جارسيا كان قد فسخ عقده مع إسبانيول الصيف الماضي، مستفيدًا من بند الشرط الجزائي، لينتقل بعد ذلك إلى الغريم التقليدي برشلونة.