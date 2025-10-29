قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الهلال الأحمر الفلسطيني: قصف قرب مستشفى الشفاء يعرقل جهود إنقاذ الحياة في غزة
أنجولا تشيد بمشاركة الشركات المصرية في تنفيذ مشروعات البنية التحتية
كامل الوزير: الرئيس السيسي وجه بدعم العلاقات الثنائية بين مصر وأنجولا
فى ذكراه الأولى.. قصة زواج حسن يوسف من شمس البارودي وعلاقته بالشعراوي
غارات الاحتلال تستهدف جميع محافظات قطاع غزة
ماذا قال قيادات جامعة القاهرة عن افتتاح المتحف المصري الكبير.. فيديو
نقيب القراء: الشيخ أحمد نعينع أخطأ مرتين في تلاوته الأخيرة في مسجد المرسى أبو العباس
حدث ينتظره العالم.. تفاصيل إجازة افتتاح المتحف المصري الكبير في نوفمبر المقبل
كاميرات ذكية تراقب التاريخ .. منظومة أمنية متطورة بمعبد كوم أمبو | تفاصيل
الفيدرالي الأمريكي يستعد لخفض جديد للفائدة رغم التضخم وغياب البيانات الاقتصادية بسبب الإغلاق الحكومي
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025
"هذا أمر مؤسف".. ترامب يتحدث عن الترشح لولاية ثالثة
رياضة

رابطة الليجا تندد بهتافات جماهير ريال مدريد وتقدم شكوى ضدهم بعد أحداث الكلاسيكو

جماهير ريال مدريد
جماهير ريال مدريد
إسراء أشرف

أصدرت رابطة الدوري الإسباني “الليجا”بيانًا رسميًا بشأن الأحداث التي رافقت مباراة الكلاسيكو الأخيرة بين ريال مدريد وبرشلونة.

وانتهت المباراة التي أقيمت الأحد الماضي على ملعب سانتياجو برنابيو ضمن منافسات الجولة العاشرة من الليجا، بفوز ريال مدريد على غريمه برشلونة بنتيجة 2-1.

وأكدت الرابطة في بيانها أنها تقدمت بشكوى رسمية إلى لجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني لكرة القدم، وإلى لجنة مكافحة العنف، بسبب بعض الهتافات التي اعتُبرت مسيئة ومحرضة على العنف أو الكراهية، والتي صدرت خلال الكلاسيكو.

وأوضح البيان أن مجموعة من جماهير ريال مدريد رددت قبل 35 دقيقة من انطلاق المباراة، وأيضًا في الدقيقة الثانية منها، هتافات جماعية مهينة ضد برشلونة استمرت نحو عشر ثوانٍ، منها عبارة: “كونك من مشجعي برشلونة هو بمثابة كونك أحمق”.

ووفقًا لصحيفة “سبورت” الكتالونية، لم تتضمن شكوى الليجا أي إشارة إلى هتافات أخرى، رغم تأكيد شهود عيان سماع عبارات إضافية مثل “اللعنة على كاتالونيا وأي شخص كتالوني”.

كما أدانت رابطة الليجا في بيانها هتافات مسيئة أخرى وُجهت ضد حارس مرمى برشلونة خوان جارسيا خلال مباراة إسبانيول أمام إلتشي، حيث هتفت مجموعة من جماهير إسبانيول في الدقيقة 35 بعبارات مثل “نريد رأس خوان” لمدة 20 ثانية تقريبًا، إلى جانب ألفاظ مهينة للنادي الكتالوني.

يُذكر أن خوان جارسيا كان قد فسخ عقده مع إسبانيول الصيف الماضي، مستفيدًا من بند الشرط الجزائي، لينتقل بعد ذلك إلى الغريم التقليدي برشلونة.

الدوري الإسباني رابطة الدوري الإسباني الليجا مباراة الكلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة

