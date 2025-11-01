بنك saib ينفي المتداول عن توقيع غرامة مالية عليه

نفى بنك saib صحة ما تم تداوله خلال بعض البرامج وعبر المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، بشأن توقيع غرامة مالية علي البنك تتعلق بوجود مخالفات للإجراءات المنظمة لمنح التسهيلات الائتمانيه.

وأكد البنك أن هذه المعلومة عارية تماماً من الصحة، مشدداً على ضرورة تحري الدقة عند تداول الأخبار والمعلومات المتعلقة بالبنك، وعدم الانسياق وراء الشائعات غير الموثوقة، موضحاً أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحفظ حقوقه وحقوق عملائه.

كما دعا البنك إلى ضرورة الرجوع دوماً إلى قنواته الرسمية للحصول على البيانات والمعلومات الصحيحة.