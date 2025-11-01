قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المؤتمر: احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير نموذج للتنظيم والرسالة الحضارية المصرية
بحضور محافظ القليوبية.. عروسان في قليوب يحتفلان بافتتاح المتحف المصري الكبير
T-Mobile تجبر العملاء الجدد على استخدام تطبيق T-Life.. بداية عصر رقمي أم أزمة دعم؟
وزير الدفاع الإسرائيلي: لن نوقف الهجمات في لبنان .. ولن ننسحب من الحزام الأمني
نجل عبد الرحمن أبو زهرة: والدي لم يتوقف عن البكاء أثناء افتتاح المتحف الكبير
للملوك والرؤساء.. الرئاسة: وفود الدول تلقت نموذجًا مصغرًا للمتحف الكبير وقطعة باسم كل دولة تخليدًا لمشاركتها
المؤرخ محمد الشافعي: المتحف المصري الكبير درة تاج الحضارة المصرية وأهم الروافد الثقافية
السفارة المصرية في عمان تحتفل بافتتاح المتحف الكبير بحضور رسمي رفيع المستوى
رئيس الوزراء الأسبق: افتتاح المتحف المصري الكبير رسالة للعالم.. العمل يعكس إرثنا الحضاري
من مكة إلى العالم.. السعودية تطلق مؤتمر ومعرض الحج في نوفمبر
وزير الثقافة الأسبق: رعاية الرئيس حوّلت حلم المتحف المصري الكبير إلى حقيقة
أخبار البلد

أفضل نجيب: افتتاح المتحف المصري الكبير رسالة سلام إلى العالم أجمع

افضل نجيب
افضل نجيب
أحمد عبد القوى

أعرب أفضل نجيب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك  saib، عن اعتزازه بافتتاح المتحف المصري الكبير، الذي يُعد أحد أهم وأكبر الصروح الثقافية والحضارية في العالم، ورمزاً جديداً لمكانة مصر التاريخية والإنسانية على الساحة الدولية.

وأشار “نجيب” إلى أن هذا المشروع يعكس رؤية مصر 2030 في دعم الثقافة والسياحة وتعزيز الهوية المصرية، مؤكداً أن المتحف المصري الكبير هو لحظة فخر لكل مصري، ورسالة سلام وحضارة إلى العالم أجمع، كما يمثل جسراً للتواصل بين الماضي العريق والمستقبل الواعد، ومصدر إلهام للأجيال القادمة.

كما أكد أن البنك يحرص دائماً على دعم جهود الدولة في مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، مشيداً بالتعاون بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص في إنجاز هذا المشروع الذي سيضع مصر في صدارة المقاصد السياحية العالمية.

