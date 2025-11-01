خبير دولي: مصر وثقت الاستدامة البيئية في حضارتها منذ آلاف السنين

أكد الدكتور مصطفى الشربيني، الخبير الدولي في شؤون المناخ والرئيس التنفيذي لمعهد الاستدامة والبصمة الكربونية، أن افتتاح المتحف الجديد يجسد عمق الوعي البيئي للمصري القديم، ويؤكد أن مصر كانت وما زالت رائدة في تحقيق التوازن بين الإنسان والطبيعة منذ آلاف السنين.

وأضاف الدكتور الشربيني - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ) - أن افتتاح هذا الصرح الحضاري المهيب يعيد إلى الأذهان أن قيم الحفاظ على الموارد، وإعادة التدوير، وإدارة المياه، والزراعة المستدامة كانت جزءًا أصيلًا من فكر المصري القديم، الذي شيّد واحدة من أقدم وأعظم الحضارات الخضراء في التاريخ، قائمة على احترام البيئة وتقديس الأرض والنيل والشمس كمصادر للحياة.

وأشار إلى أن المتحف يأتي ليوثّق هذا الإرث البيئي والحضاري العظيم في ضوء التوجهات العالمية نحو التنمية الخضراء ومبادئ الاقتصاد الدائري والحياد الكربوني، مؤكدًا أن المصري القديم كان أول من طبّق هذه المفاهيم بفطرةٍ ووعيٍ فريدين.

وأوضح أن المتحف المصري الكبير لا يكتفي بعرض كنوز الماضي، بل يقدم رؤية معاصرة تُعيد تعريف الهوية البيئية لمصر، بوصفها أقدم حضارة عرفها الإنسان في التوازن البيئي، وجسرًا يربط بين عبقرية الماضي وتطلعات المستقبل نحو الاستدامة.