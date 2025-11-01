قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلماني: افتتاح المتحف المصري الكبير حدث وطني يجسد قوتنا الحضارية
من هي شيرين أحمد طارق نجمة حفل افتتاح المتحف المصري الكبير؟
الأرصاد تحذير من ظاهرتين جويتين تضربان البلاد غدا
لبنى عبد العزيز لـ صدى البلد : افتتاح المتحف الكبير فخر لمصر
مكتب الإدعاء في باريس: توجيه اتهامات لشخصين آخرين في قضية سرقة المجوهرات من متحف اللوفر
صلاح يتقدم لـ ليفربول على أستون فيلا في الشوط الأول بالبريميرليج
المؤتمر: احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير نموذج للتنظيم والرسالة الحضارية المصرية
بحضور محافظ القليوبية.. عروسان في قليوب يحتفلان بافتتاح المتحف المصري الكبير
T-Mobile تجبر العملاء الجدد على استخدام تطبيق T-Life.. بداية عصر رقمي أم أزمة دعم؟
وزير الدفاع الإسرائيلي: لن نوقف الهجمات في لبنان .. ولن ننسحب من الحزام الأمني
نجل عبد الرحمن أبو زهرة: والدي لم يتوقف عن البكاء أثناء افتتاح المتحف الكبير
أخبار البلد

خبير دولي: مصر وثقت الاستدامة البيئية في حضارتها منذ آلاف السنين

المتحف المصري الكبير

أ ش أ

أكد الدكتور مصطفى الشربيني، الخبير الدولي في شؤون المناخ والرئيس التنفيذي لمعهد الاستدامة والبصمة الكربونية، أن افتتاح المتحف الجديد يجسد عمق الوعي البيئي للمصري القديم، ويؤكد أن مصر كانت وما زالت رائدة في تحقيق التوازن بين الإنسان والطبيعة منذ آلاف السنين.
وأضاف الدكتور الشربيني - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ) - أن افتتاح هذا الصرح الحضاري المهيب يعيد إلى الأذهان أن قيم الحفاظ على الموارد، وإعادة التدوير، وإدارة المياه، والزراعة المستدامة كانت جزءًا أصيلًا من فكر المصري القديم، الذي شيّد واحدة من أقدم وأعظم الحضارات الخضراء في التاريخ، قائمة على احترام البيئة وتقديس الأرض والنيل والشمس كمصادر للحياة.
وأشار إلى أن المتحف يأتي ليوثّق هذا الإرث البيئي والحضاري العظيم في ضوء التوجهات العالمية نحو التنمية الخضراء ومبادئ الاقتصاد الدائري والحياد الكربوني، مؤكدًا أن المصري القديم كان أول من طبّق هذه المفاهيم بفطرةٍ ووعيٍ فريدين.
وأوضح أن المتحف المصري الكبير لا يكتفي بعرض كنوز الماضي، بل يقدم رؤية معاصرة تُعيد تعريف الهوية البيئية لمصر، بوصفها أقدم حضارة عرفها الإنسان في التوازن البيئي، وجسرًا يربط بين عبقرية الماضي وتطلعات المستقبل نحو الاستدامة.

