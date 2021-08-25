عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

في لقاء مع السفراء المغادرين.. شكري يطالب بمواصلة الترويج لطفرة مصر التنموية والاقتصادية.. صور

شكري في اجتماعه بسفراء
شكري في اجتماعه بسفراء مصر المغادرين

شكري: الاستمرار في تنفيذ أولويات السياسة الخارجية ونهجها الساعي إلى صون الأمن القومي والدفاع عن المصالح العليا للدولة المصرية ورعاية وخدمة مواطنينا في الخارج

 

اجتمع سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الأربعاء، مع السفراء المُغادرين للعمل رؤساء لبعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية في الخارج، وبمشاركة السفير عمر عامر مساعد وزير الخارجية للسلك الدبلوماسي والقنصلي والتفتيش.


وأوضح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن وزير الخارجية استهل اللقاء بالتأكيد على أن تكليف السفراء المغادرين من قِبل القيادة السياسية بتولي مسئولية رئاسة بعثات مصر الدبلوماسية والقنصلية في الخارج يُمثل شرفًا ومسئولية يستوجبان بذل قصارى الجهد لتمثيل مصر خير تمثيل، والاستمرار في تنفيذ أولويات السياسة الخارجية ونهجها الساعي إلى صون الأمن القومي والدفاع عن المصالح العليا للدولة المصرية ورعاية وخدمة مواطنينا في الخارج.

شكري لـ مريم المهدي: مصر تؤكد التضامن الكامل حكومة وشعبا مع السودان في مواجهة الفيضانات

سامح شكري يلتقي أعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية العائدة من كابول.. فيديو وصور


وأكد وزير الخارجية أهمية قيام رؤساء بعثاتنا في الخارج بمواصلة بذل كافة المساعي للترويج لما تشهده الدولة المصرية من طفرة اقتصادية وتنموية غير مسبوقة في وتيرتها ومستهدفاتها وما يتحقق على أرض الواقع من إنجازات في مختلف قطاعات الدولة، وكذلك ما تنفذه الحكومة المصرية من برامج وطنية تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطن وتطوير قدراته ومهاراته والتوسع في تحقيق الحماية المجتمعية وتوفير سبل العيش الكريم. 


وشدّد شكري أيضًا على أن تلك الإنجازات تستوجب مواصلة العمل الدؤوب من قِبل وزارة الخارجية وأعضائها لدعم ركائز الدولة الجديدة عبر توثيق علاقاتنا مع الدول الصديقة والشقيقة، والحفاظ على ما تحقق من مكتسبات والتعاطي الفاعل مع ما يموج به المحيط الإقليمي والدولي من تحديات وأزمات، وبما يتطلبه ذلك من تنفيذ سياسة خارجية فاعلة وناجزة في أدواتها وتكثيف للتحرك الدبلوماسي على المستوييّن الثنائي ومتعدد الأطراف، مع مواصلة آليات تطوير العمل المؤسسي وتنمية قدرات الكوادر البشرية بالوزارة.


وذكر السفير حافظ أن وزير الخارجية طالب باستمرار سفاراتنا وبعثاتنا القنصلية في الخارج في بذل كل جهد مُمكن من أجل متابعة المشكلات والقضايا القنصلية وتقديم مختلف سبل الرعاية القنصلية للمواطنين المصريين المُقيمين في الخارج، وخاصةً في ظل استمرار تبعات انتشار جائحة فيروس "كورونا". كما أكد على الثقة في اضطلاع رؤساء بعثاتنا في الخارج بمسئولياتهم نحو تحقيق الانضباط الكامل وضمان استمرار العمل بالكفاءة المرجوة في بعثاتنا في الخارج، متمنيًا لهم التوفيق والسداد في مهمتهم المُقبلة.
 

شكري في اجتماعه بسفراء مصر المغادرين
شكري في اجتماعه بسفراء مصر المغادرين
شكري في اجتماعه بسفراء مصر المغادرين
شكري في اجتماعه بسفراء مصر المغادرين
شكري في اجتماعه بسفراء مصر المغادرين
شكري في اجتماعه بسفراء مصر المغادرين
مصر الخارجية سامح شكري وزير الخارجية الدبلوماسية المصرية القيادة السياسية الدولة المصرية مساعد وزير الخارجية سامح شكري وزير الخارجية البعثة الدبلوماسية أحمد حافظ

موضوعات متعلقة

سفير مصر في كيمبالا يستعرض مع وزير المياه الأوغندي إنجازات مشروعات الحكومة المصرية في بلاده

شكري لـ مريم المهدي: مصر تؤكد التضامن الكامل حكومة وشعبا مع السودان في مواجهة الفيضانات

"شكري" يبحث تدعيم العلاقات الثنائية مع نظيره البوروندي

وزير الخارجية يستقبل أعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية في كابول.. صور

سامح شكري يلتقي أعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية العائدة من كابول.. فيديو وصور

شكري يجري اتصالا بنظيره البوروندي لبحث تدعيم العلاقات الثنائية والارتقاء بالعمل المشترك

أمن الساحل الأفريقي واتفاقيات ثنائية.. تفاصيل مباحثات شكري مع وزير خارجية سيراليون

سامح شكري ووزير خارجية ‎سيراليون يوقعان اتفاقيات لتعزيز التعاون بين البلدين | صور

ترشيحاتنا

اهربي فورا.. سيدة تنشر صور لحشرات في منزلها ومفاجأة في التعليقات

ضمن حياة كريمة.. الزراعة: أسعار التقاوى هذا العام أقل من الأعوام السابقة

فرنسا تدعو الجزائر والمغرب إلى العودة لـ"منطق الحوار"

نشرة التحقيقات| المتحور دلتا لا يتأثر باللقاحات ..شرخ جديد في الجدار العربي

اكتشاف حوت برمائي عاش في مصر قبل 43 مليون عام

للترويج للهيئة.. رئيس اقتصادية قناة السويس يلتقي سفراء البعثات الخارجية الجدد| صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قائمة منتخب مصر.. البدري يستثني شكري وعادل من قاعدة الوجوه الجديدة بتصفيات المونديال

سنتخذ القرار المناسب.. الكويت تعلق على ظهور متحور دلتا بلس في مصر

مصدر أمنى يوضح حقيقة غلق طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي

رسميا .. النصر السعودي يطلب ضم أليو ديانج نجم الأهلي "عرض خرافي"

علامات حسد الأقارب .. كم علامة من 40 ظهرت عليك

أول تعليق من السعودية على قطع الجزائر علاقتها مع المغرب

بعد بقاء الاسماعيلي وفوز إنبي على المصري.. ترتيب الدوري المصري

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة ومياه النيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بايدن يتلقى تقريرًا سريًا عن لغز منشأ كورونا.. تفاصيل خطيرة لما قالته المخابرات

صور جديدة من العرض الخاص لفيلم 200 جنيه

فوز الزمالك بالدوري حاضرا في حفل الفنان هاني شاكر.. صور

السيسي يوجه بصياغة مخطط متكامل لرفع كفاءة محاور ربط شرق القاهرة بغربها.. صور

فيديو

روحى كانت هتطلع ودخلت في غيبوبة.. حالة عادل الفار الصحية

لماذا قطعت الجزائر علاقاتها بالمغرب وما علاقة إسرائيل والإخوان ؟ "فيديو"

فيديو جراف.. حلق شعرها وربطها في السرير.. ابن يقسو على أمه

موجة حارة وشبورة ورياح.. توقعات حالة الطقس لمدة 6 أيام

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: كابوس مجموع الثانوية ووهم كليات القمة

سهام محمد محمد تكتب: مواقف لا تنسى

د. مصطفي الشربيني يكتب: الجماعات التكفيرية قد تستلهم نجاح طالبان

دينا شرف الدين تكتب: لماذا نفضت أمريكا يدها من أفغانستان؟

د.رامى عادل يكتب: الوعى والحروب الفكرية

د.فتحي حسين يكتب: بدل الصحفيين حق وليس منحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: الملا عبد الغنى باردار

بهجت العبيدي

من «إبن رشد» إلى «ديكارت» إلى «كانط»

هويدا دويدار

التعليم فاتورة مؤجلة

د.محمود بكري

معركة الوعي (1)

المستشار أسـامة الصعيدي

الهوية المصرية وثقافة أنا مصري

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: معضلات اتفاق الدوحة

محمد نوار

الالتفات في القرآن!

د.على ثابت

مواعيد العمل الجديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ