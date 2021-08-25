دينا أبو السعود تقدم نصائح هامة لأصحاب البشرة الجافة.. فيديو

قالت الدكتورة دينا أبو السعود، خبيرة تجميل، إن كريم بينكي يساعد في الحفاظ على تجديد خلايا البشرة، والوقاية من خلايا الجلد الميتة، بدون الحاجة للجلوس فترات طويلة، خوفا من التعرض من أشعة الشمس.

وأضافت دينا أبو السعود خلال لقائها مع برنامج " طبيب البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، أن البشرة الجافة لا بد أن تشرب أكبر قدر من المياه، ولا بد من استخدام كريم بينكى حتى يساعد مع المياه على وترطيبه ونضارته.

وتابعت خبيرة تجميل دينا أبو السعود، أن كريم بينكى من أقوى كريمات البشرة للتغذية والنضارة، مؤكدة أنه لا يتعارض مع الميكب بل يساعد السيدات على الظهور بشكل أصغر سنا، وإنتاج خلايا جديدة، وتحفيز الكولاجين في البشرة.

وأشارت دينا أبو السعود، إلى أن كريم بينكي يحتوي على مواد طبيعية تساعد على التقشير بدون أية آثار جانبية.

وتابعت خبيرة تجميل، أنه يحتوي أيضاً على مستخلصات طبيعية ، مثل مستخلص العرقسوس، وزبدة الشيا، وزبدة الكاكاو.