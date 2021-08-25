تحذير من مقاطعة الانتخابات وكبش الفداء.. أبرز تصريحات الممثلة الأممية في العراق

حذرت الممثلة الأممية في العراق، جينين هينيس-بلاسخارت، الأربعاء، من مقاطعة الانتخابات التشريعية المقبلة في العراق، مشددة إن مسؤولية إنجاح الانتخابات المقبلة تقع على عاتق الأطراف المعنية والسلطات في بغداد، محذرة من مقاطعة الاقتراع.

وهذه هي أبرز تصريحات الممثلة الأممية في العراق:

انتخابات أكتوبر المقبل تمتلك الإمكانات لتكون مختلفة عن مثيلتها عام 2018

مصداقية انتخابات أكتوبر المقبل ستكون أساسية لمستقبل العراق

أدعو جميع الأطراف المعنية إلى التمسك بالحقائق والتركيز على مسؤولياتها وعدم استخدام الأمم المتحدة كبش فداء

مقاطعة الانتخابات ليست استراتيجية فعالة ولن تقدم أي حلول

مسؤولية إنجاح الانتخابات المقبلة تقع على عاتق الأطراف المعنية والسلطات في بغداد.