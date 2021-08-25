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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصين: صياغة وتنفيذ خطة شراكة مشتركة مع إفريقيا بشأن الابتكار الرقمي

مساعد وزير الخارجية
مساعد وزير الخارجية الصيني بمنتدى الشراكة مع افريقيا

قدم مساعد وزير الخارجية الصيني دينج لي مقترحات بلاده لخطة الشراكة بين الصين وأفريقيا بشأن الابتكار الرقمي في منتدى تنمية وتعاون الإنترنت بين الصين وأفريقيا.

 

وقال دينج إن الرئيس الصيني شي جين بينج شدد على أن بكين ستستكشف تعاونًا أوسع مع إفريقيا في أشكال الأعمال الجديدة مثل الاقتصاد الرقمي والمدينة الذكية و 5 G في القمة الصينية الأفريقية الاستثنائية حول التضامن ضد كورونا - كوفيد 19 العام الماضي. 

 

وقدم عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني وانج يي اقتراحًا بأن تتعاون الصين وأفريقيا في بناء إفريقيا الرقمية خلال زيارته لإفريقيا في وقت سابق من العام الجاري. 

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واعلنت الصين عن استعدادها للعمل مع إفريقيا لصياغة وتنفيذ خطة الشراكة الصينية الأفريقية بشأن الابتكار الرقمي.

 

تعزيز البنية التحتية الرقمية لفتح شريان المعلومات للتنمية الاقتصادية والاجتماعية

ومن المقرر أن تشارك الصين تقنياتها الرقمية مع إفريقيا لتعزيز ربط البنية التحتية الرقمية، سيتم تشجيع الشركات الصينية على العمل مع شركائها الأفارقة للمشاركة في مشاريع البنية التحتية الرقمية بما في ذلك شبكات الألياف البصرية الأساسية، والاتصال عبر الحدود وشبكات الاتصالات المتنقلة من الجيل الجديد.

 

وتساعد الصين أيضًا في توسيع الوصول إلى الإنترنت في المناطق النائية في إفريقيا لربط الميل الأخير من شبكة المعلومات.

 

تنمية الاقتصاد الرقمي لتعزيز التنمية المتكاملة للتقنيات الرقمية والاقتصاد الحقيقي

كما تدعم الصين أفريقيا في رفع مستوى الرقمنة في القطاعين العام والشركات وتعزيز التصنيع من خلال تطبيق تقنيات جديدة مثل الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والدفع بواسطة الهاتف المحمول.

 

وتعزز الصين التعاون في التجارة الإلكترونية مع إفريقيا لجلب المزيد من المنتجات الأفريقية عالية الجودة إلى السوق الصينية ، والاستفادة من التجارة الإلكترونية عبر الحدود لتسريع تكامل المعلومات والسلاسل الصناعية في إفريقيا.

 

تعزيز التعليم الرقمي للتغلب على “عنق زجاجة المواهب” الذي يقيد الابتكار الرقمي

وستنفذ الصين “برنامج العلماء الشباب الموهوبين” و “برنامج Cirrus المبتكر لتبادل المواهب” ومبادرات أخرى لتكثيف التعاون الصيني الأفريقي في التعليم عن بعد وتقديم المزيد من الدعم لأفريقيا في تدريب المواهب الشابة في المجالات ذات الصلة الرقمية. 

كما ستشجع الصين الشركات الصينية على تعزيز التبادلات والتعاون مع محترفي الابتكار الرقمي في إفريقيا.

 

تعزيز الشمولية الرقمية لإفادة الجمهور الأفريقي الأوسع

وتدعم الصين البلدان الأفريقية في تطبيق التقنيات الرقمية على النقل والرعاية الطبية والتمويل ومجالات المعيشة الأخرى، وبناء “مدن ذكية” والاستفادة من التقنيات الرقمية لتعزيز حوكمة الدولة والسيطرة على الوباء.

 

ويتم تشجيع الشركات الصينية على المشاركة في تطوير منصات الخدمة العامة في إفريقيا مثل شبكات الحكومة الإلكترونية وخدمات الدفع الإلكتروني والعملات الرقمية.

 

دعم الأمن الرقمي بشكل مشترك وتعزيز قدرة الحوكمة الرقمية

وترحب الصين بمشاركة الدول الأفريقية في مبادرة البناء المشترك لمجتمع مصير مشترك في الفضاء الإلكتروني والمبادرة العالمية بشأن أمن البيانات.

 

وتقف الصين على استعداد للعمل مع الجانب الأفريقي لتعزيز الحوار والتواصل في مجالات مثل الاستجابة لحالات الطوارئ للأمن السيبراني والتشريعات المتعلقة بالإنترنت، وتشكيل بيئة مفتوحة وعادلة وغير تمييزية للتنمية الرقمية، واستكشاف وصياغة القواعد العالمية بشأن الحوكمة الرقمية.

 

بناء منصات تعاون لتعزيز التقدم الرقمي من خلال التبادلات

وتقف الصين على أهبة الاستعداد للبحث مع إفريقيا في إقامة منصة حوار رفيعة المستوى حول التعاون الرقمي بين الصين وأفريقيا، وتعزيز الاتصالات والتبادلات مع الحكومات والمنظمات الأفريقية مثل Smart Africa.

 

وستواصل الصين استضافة أنشطة مثل “جولة الصين للابتكار للعلماء الشباب الأفارقة” وستدعم بناء مركز التعاون الابتكاري الصيني الأفريقي.

 

وشدد وزير الخارجية الصيني على أن مبادرات الصين ليست رؤى فارغة تبقى على الورق فقط، ستعمل الصين مع الجانب الأفريقي على صياغة وتنفيذ هذه الشراكة على الفور والسعي لتحقيق حصاد مبكر.

 

وبدعم من الجانب الصيني، سيتم قريبًا تنفيذ العديد من مشاريع شبكة العمود الفقري للألياف البصرية.

 

وأوضح الوزير الصيني أنه في سبتمبر المقبل، سيعقد “موسم ترويج المنتجات الأفريقية عبر الإنترنت” ومنتدى التعاون الصيني الأفريقي BDS على التوالي.

 

وستعمل الصين أيضًا مع إفريقيا لوضع خطط لمبادرات التعاون الرقمي التي سيتم إطلاقها في السنوات الثلاث المقبلة، والتي سيتم تضمينها في الوثيقة الختامية لاجتماع FOCAC القادم.

 

وحضر المنتدى، الذي استضافته إدارة الفضاء الإلكتروني الصينية، مسؤولون على المستوى الوزاري من الدول الأفريقية ومفوضية الاتحاد الأفريقي المسؤولة عن الشؤون الرقمية والاتصالات، والمبعوثين الدبلوماسيين إلى الصين، والعلماء ورجال الأعمال الصينيين والأفارقة.

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