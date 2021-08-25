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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

تفاصيل مبادرة مدرسي الأزهر لتحمل حصص إضافية في العام الجديد بدون مقابل

المعاهد الأزهرية
المعاهد الأزهرية

أطلق عدد من معلمي الأزهر الشريف، في المعاهد الأزهرية، مبادرة جديدة ، تتضمن موافقتهم على تحمل حصص إضافية خلال العام الدراسي الجديد بعد الإقبال الكبير على التعليم الأزهري هذا العام.

ووصف معلموا الأزهر الشريف، المبادرة التي نشروها عبر موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، بأنها مبادرة تحمل تحمل اسم "معلم أزهري من أجل الأزهر" معلنين فيها بكل حب وحماس أنهم مستعدون لأخذ نصاب فوق نصابهم في الحصص الدراسية ، من أجل الطلبة المحولين إلى الأزهر الشريف إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

وطالب معلموا الأزهر الشريف في المبادرة، أن يتم تدريبهم خلال الصيف، على المناهج الخارجة عن تخصصهم ليقوموا بتدريسها خلال العام الجديد.


وعبر عدد من معلمي الأزهر الشريف، عن موافقتهم على الإنضمام والعمل بهذه المبادرة ، فهن رهن إشارة الأزهر الشريف وقياداته.

بدورها، قالت سناء عيد عبد الرحيم، مدرسة في معهد فتيات بنوفر الاعدادى، إدارة كفر الزيات الأزهرية، أنها وجدت بعض الزملاء يطالبون بوقف التحويل من التربية والتعليم، نظرا للزيادة الكبيرة وبسبب وجود عجز في المعلمين.

وتابعت: شعرت بالحزن، فكيف يأتي إلينا الطلاب راغبين في التعليم الأزهري ونردهم؟ فاقترحت فكرة المبادرة وهي أن يتحمل المدرسين الذين لم يكملوا نصاب في الحصص الدراسية حصص إضافية حتى إكمال نصابهم، وهؤلاء المدرسين يدرسون مواد خفيفة ، وسيتم عمل تدريب صيفي لهم حتى يستطيعوا أن يقوموا بمهامهم في المرحلة الإبتدائية، وبهذا نكون قد وفرنا معلمين بدون إعباء مالية إضافية على الميزانية.

وأكدت أن فكرة المبادرة من أجل تسهيل الأمر على القائمين على المعاهد الأزهرية، وقائمة بكل حب وتطوع من المدرسين الذين يحبون الأزهر الشريف.

وأوضحت، أن الفكرة لاقت إعجاب كثير من المدرسين، حتى أن هناك موجهين قالوا انهم فى حالة الحاجة إليهم سيعودوا مرة أخرى للتدريس في الفصول وبدون مقابل.

الأزهر حصص إضافية العام الدراسي الجديد الإقبال الكبير التعليم الأزهرى

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