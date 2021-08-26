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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

"أكيورا" تكشف عن الجيل الثالث من NSX الرياضية.. تفاصيل

أكيورا تكشف عن الجيل
"أكيورا" تكشف عن الجيل الثالث من NSX الرياضية.. تفاصيل

أعلن “جون إيكيدا” نائب رئيس شركة "أكيورا" للسيارات أن جيلاً جديداً من طراز NSX الرياضية سيظهر قريبًا للنور، ملمحًا أنها ستكون سيارة كهربائية.

وفقا لموقع "ذا درايف" المتخصص في السيارات، قال "إيكيدا"، في أسبوع مونتيري للسيارات:" الجيل الأول كان الغاز.. الجيل الثاني كان هجينًا.. سيكون هناك واحد آخر".

في إشارة إلى دخول الشركة في عصر تصنيع المركبات الكهربائية، فهناك نوعين من الدفع في السيارات، نظام الدفع بمحركات الاحتراق الداخلي ونظام الدفع بالمحرك الكهربائي المعتمد على بطارية، وطورت مؤخرًا الشركات نظام هجين ليكون جسرًا بين النظامين والاستفادة من مزايا كل نظام.

 وسيكون عام 2022 السنة الأخيرة لطراز S من السيارة الرياضية NSX، مع توافر 300 وحدة فقط في الولايات المتحدة قبل انتهاء الإنتاج، بينما كشفت مقابلة مع نائب رئيس "أكيورا" ومسؤول العلامة التجارية أن NSX سيكون لها مستقبل ما بعد عام 2022 ، وأن السيارة الأيقونية ستعود على الأرجح على هيئة سيارة كهربائية.

ألمحت "أكيورا" سابقًا، أن السيارة الرياضية يمكن أن تستمر لما بعد 2022 من خلال إنتاج الجيل الثالث، مشيرة في بيان صحفي إلى أن الشركة كانت "تستكشف بالفعل ما يجب أن يكون عليه الجيل القادم من السيارات الرياضية في العصر المستقبلي للسيارات الكهربائية ".

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