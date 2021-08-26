جامعة حلوان تطلق دورة تدريبية عن الحاضنات التكنولوجية

أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر اغسطس 2021، والتي تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

وتقام هذه الدورات بنظام الاون لاين عبر ابلكيشن “تايمز” و"زووم" تطبيقا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا .



و يتم تنفيذ هذه الدورات تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز، في إطار تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات والإدارات المركزية.



ومن هذه الدورات دورة تدريبية حول الحاضنات التكنولوجية و اقتصاد المعرفة وذلك فى تمام الساعة التاسعة صباح يومي الأحد و الاثنين ٢٩،٣٠ اغسطس ٢٠٢١ .



و نوه المركز إلى أنه يتم التسجيل فى هذه الدورات التدريبية عبر هذا الرابط :

https://forms.gle/aHvFRP8UWGcg2w6C6

جدير بالذكر أنه قد أطلقت جامعة حلوان برئاسة الدكتور ماجد نجم ر ئيس الجامعة اليوم *معرض الابتكارات ومشاريع التخرج لطلاب كلية الهندسة * "تحت شعار" مصر بتسوقلك .



وقد شمل المعرض عدة مشاريع و ابتكارات طلابية لطلاب كلية التكنولوجيا و التعليم ، و هندسة المطرية ، هندسة حلوان .

و من ضمن هذه المشىروعات مشروع طلاب كلية الهندسة فرع حلوان بعنوان "نظارة للضرير" .



و صرح الطلاب القائمون على النشروع لنه جاءت فكرة المشروع عن سيدة أمريكية تسمى هيلين كيلير، وكان من اهتماماتها العمل بالمحاماة والتأليف رغم فقدانها النظر في عمر صغير، وكانت حجر الأساس للكثيرين حيث حاولت أن تطور في نظارات فاقدى البصر.



بالإضافة إلى وجود قصة عن شخص ضرير عمره 65 عامًا يتحدث عن موضوع فقدان البصر وكم كان ذلك صعب، ولكن ما أسعده هو الطفرة التي تمت في التكنولوجيا لأنها يسرت عليه الأمر، ومن هنا بدأ مشروع طلاب هندسة حلوان والذي تمت فيه محاولة التطوير لإفادة فاقدي البصر الذين يصل عددهم لأكتر من 2 مليون شخص يعانون من ضعف حاد في النظر، منهم تقريباً مليون شخص فاقدين للنظر بشكل تام.



ويوضح فريق عمل المشروع، أن النظارة تقوم بالتقاط صورة للشخص عند لقاءه والتعرف عليه، وتعمل على قياس المسافة بين مرتدي النظارة، وفي حالة وجود أي عائق على بعد ربع متر أو أقل تقوم بتحذيره وتقوم النظارة بالتعرف على 90 شىء من الأشياء المنتشرة في حياتنا اليومية مثل كرسي، سرير وهكذا.



كما يستطيع الشخص فاقد البصر من خلال النظارة أخذ صورة لكتاب وتقوم النظارة بقراءة الصورة بشكل واضح، كما أنه يمكن عن طريق google assistant, يطلب الشخص موبايله وبالتالي تبدأ النظارة بالاتصال بموبايله لمعرفة مكانه وتوضح له النظارة ال location.



ويشرف على المشروع دكتور زكي بسيوني نُصير، ويتكون فريق المشروع من علاء هشام محمد (team leader)، خالد حمزة شكرى، سيد محمد سيد، أسامة محمد حسن .