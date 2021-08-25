أول تعليق من أحمد فتحي بعد الفوز على مصر المقاصة 5-0

قال أحمد فتحي الظهير الأيمن لفريق نادي بيراميدز إنه سعيد بالانتصار الكبير الذي حققه الفريق على حساب مصر المقاصة بخماسية نظيفة موضحا أن الأداء تطور في الفترة الأخيرة وظهر بيراميدز بصورة رائعة تليق بالنادي واسمه وحجم النجوم الكبار في صفوفه.

شدد فتحي على أن بيراميدز لعب بجدية كبيرة في المباراة دون النظر لأي ظروف جانبية، والفريق يرغب في إنهاء الموسم بأفضل صورة ممكنة بعد مشوار مهتز بعض الشيء في المباريات، وتعادلات كثيرة في الفترة الأخيرة.

شدد على أن أي لاعب يتمنى التواجد في صفوف المنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة، والفريق أمامه مواجهات هامة في تصفيات كأس العالم متمنيا التوفيق لجعل المنتخب الوطني بقيادة الكابتن حسام البدري الذي يعتبر من أفضل الشخصيات التي تعامل معها، وموضحا أن المنتخب قادر على عبور مواجهتي أنجولا والجابون في التصفيات وبلوغ المونديال.

اكتسح فريق بيراميدز منافسه مصر المقاصة بخمسة أهداف دون رد ، فى المباراة التي جمعت الفريقين ، على ملعب المقاولون العرب فى الجولة الـ33 ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وافتتح بيراميدز التهديف فى الدقيقة 3 عن طريق إبراهيم عادل بعد خطأ فادح من حارس مصر للمقاصة في تمرير الكرة على حدود منطقة الجزاء استغله محمود صابر ونجح في استخلاص الكرة ومررها بشكل بيني بإتجاه إبراهيم عادل المنفرد تماما بالمرمى من داخل منطقة الجزاء والذي سددها بشكل رائع داخل الشباك.

وأضاف بيراميدز الهدف الثاني فى الدقيقة 15 عن طريق محمود ناصر، بعد خطأ كبير من الخط الدفاعي لمصر للمقاصة مع سوء تفاهم واضح مع الحارس محمود حمدي نتج عنه ارتباك داخل منطقة الجزاء أدى إلى وصول الكرة لأقدام محمود صابر الذي لم يجد أي صعوبة في وضع الكرة داخل الشباك الخالية.

ونجح بيراميدز فى إحراز الهدف الثالث فى الدقيقة 38 عن طريق إسلام عيسي ، بعد تمريرة بينية متقنة عن طريق محمود صابر بإتجاه إسلام عيسى المنطلق بشكل ذكي داخل منطقة الجزاء خلف مدافعي مصر للمقاصة والذي سدد الكرة بشكل مباشر داخل الحارس محمود حمدي.

وتمكن بيراميدز من تسجيل الهدف الرابع فى الدقيقة 39 عن طريق إبراهيم عادل ، بعد هجمة منظمة من لاعبي بيراميدز بمجموعة من التمريرات القصيرة على حدود منطقة الجزاء أنهاها محمود صابر بتسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء استقبلها زميله إبراهيم عادل من أمام المرمى بلمسة سحرية بكعب القدم خدعت الحارس محمود حمدي وسكنت الشباك.

وجاء الهدف الخامس لـ بيراميدز فى الدقيقة 66 عن طريق عبدالله السعيد ، بعد تمريرة بينية عن طريق رمضان صبحي استغلها عبد الله السعيد وإنفرد تماما بالمرمى من داخل منطقة الجزاء ثم سدد كرة خادعة من أعلى جسد الحارس محمود حمدي سكنت الشباك.

وجاءت ركلة ركنية أولى لمصر للمقاصة على يسار مرمى بيراميدز، نفذها أحمد متعب بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها أسامة العزب بتسديدة ضعيفة وضعت الكرة بشكل سهل في أحضان الحارس المهدي سليمان في الدقيقة 11 .

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد بيراميدز إلى النقطة 52 فى المركز الرابع ، بينما تجمد مصر المقاصة فى المركز الثاني عشر برصيد 37 نقطة .