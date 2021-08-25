تعليق مدرب بيراميدز بعد الفوز على مصر المقاصة 5-0

قال اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لفريق نادي بيراميدز إنه يهنئ لاعبيه على الأداء الرائع والنتيجة أمام المقاصة والفوز بخماسية نظيفة، موضحا أن الانتصار الثالث على التوالي رائع للغاية، والأمور تتحسن كثيرا ومن مباراة لأخرى يتطور المستوى والأداء ومن الجيد أن يستمر الفريق في تقديم نفس الأداء والمستوى.

شدد على أنه ليس من السهل على الإطلاق تسجيل ٥ أهداف في المباريات، وقرر تجهيز لاعبيه بصورة جيدة في آخر مباريات الدوري من أجل بدء مشوار الكأس أمام سموحة بأفضل صورة ممكنة، موضحا أن رمضان صبحي عائد من الأولمبياد بعد أداء مميز للغاية في الفترة الأخيرة ويعاني من إصابة وكان من الضروري الحفاظ عليه لأنه لاعب مهم للغاية بالنسبة لبيراميدز ومنتخب مصر وهو جاهز الآن لما تبقى من مباريات.

شدد على أن المستوى يتطور من مباراة لأخرى والفريق يسير بصورة مميزة للغاية ويتمنى أن تكون نهاية الموسم مثالية لبدء موسم بصورة جيدة حتى يكون الفريق بإمكانه المنافسة على بطولة الدوري في الموسم المقبل، والآن التحضير مستمر لمواجهة سموحة الهامة في الكأس، مشيرا إلى أن الفريق جاهز لتلك المواجهة الصعبة.

شدد على أنه سعى لتجهيز لاعبيه لمباراة سموحة الهامة في الكأس والتي لم يتم تحديد موعدها حتى الآن، ولكنه يرغب في أن تكون نهاية الموسم مثالية، مشيرا إلى أن تراجع الأداء في الشوط الثاني أمام المقاصة خاصة وأن الفريق أمامه مواجهة هامة أمام المحلة يوم السبت، بجانب ضياع أكثر من فرصة محققة كانت كفيلة بتأمين نتيجة أكبر في اللقاء.

أشاد تاكيس كثيرا بأداء اللاعب محمود صابر في المباريات الأخيرة وهو لاعب مهم للغاية ومستمر مع بيراميدز ويستحق اللعب أساسيا بفضل إمكانياته ومجهوده ويسعى للوقوف على عناصر شابة أكبر من قطاع الناشئين بهدف الدفع بهم في الفترة المقبلة، موضحا كذلك سعادته بإبراهيم عادل لاعب الفريق والذي يقدم مستويات قوية للغاية وأنصحه بأن يبقى في بيراميدز لأنه في صفوف فريق كبير وبإمكانه المنافسة معه على جميع البطولات خلال الموسم المقبل.