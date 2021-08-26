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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رجال الإطفاء يفرّون من ألسنة النيران المشتعلة بإحدى غابات روسيا

حرائق الغابات
حرائق الغابات

أذاعت فضائية يورونيوز عربية لقطات يظهر من خلالها،  ألقت تسع طائرات قدّمتها وزارتا الطوارئ والدفاع والحرس الوطني الروسي 129 طنا من المياه على حريق غابات كبير ينتشر في موردوفيا المجاورة.

 

شاهد.. لقطات حية للدمار الذي خلفته حرائق الغابات بكاليفورنيا


وازدادت حدة الحرائق بشدة في موردوفيا، وهي منطقة جنوب شرق موسكو، حتى أن عناصر الإطفاء أجبروا على الهرب من "حلقة النار". 

 

وسجلت روسيا خلال السنوات الأخيرة درجات حرارة عالية، ويعتبرها العديد من العلماء أنها ناجمة عن التغيرات المناخية.

 

موجة من حرائق الغابات المدمرة

وواجهت جمهورية سخا المعروفة أيضاً باسم ياقوتيا، أقصى شرق روسيا، موجة من حرائق الغابات المدمرة بشكل خاص هذا العام بعد شهور من الطقس الحار والجاف الذي شهد درجات حرارة قياسية.

 

وأفاد المسؤولون بأن 117 حريقا غابات نشط على الأقل مشتعلاً على مساحة لا تقل عن 1.4 مليون هكتار في المنطقة. في جميع أنحاء البلاد، يشارك ما لا يقل عن 9900 شخص في إطفاء الحرائق.

 

 

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