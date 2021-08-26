طارق الشناوي يتحدث عن مقومات إيرادات الأفلام .. فيديو

قال الناقد الفني طارق الشناوي ، إن الأعمال الفنية دائما يكون بها تنافس لافتا إلي أن غرفة صناعة السينماء سابقا هي التي كانت تعلن عن إيرادات الأفلام والان تعلن شركات الإنتاج علي إيرادات أفلامها من اجل أثبات نفسها علي الساحة الفنية .



واضاف طارق الشناوي خلال لقائه في برنامج " التاسعة " المذاع علي القناه " الأولي المصرية " ، توظيف الممثل داخل العمل الفني من شأنه أن يرفع من إيرادات الفيلم ومن المشاهدات ، لافتا ألي أن أرقام مشاهدة الأعمال الفنية في الخليج تكون اعلي من مصر وهذا يحدث نقلة نوعية في إيرادات الأفلام .

واوضح طارق الشناوي ، أن الحصول علي مليار جنية من عمل فني مستبعد مشيرا ألي انه ليس هناك فيلم في مصر قام بصرف 2مليون جنية في إنتاجه وعادل أمام هو الممثل الوحيد الذى تحصل أعماله الفنية علي توزيع داخلي وخارجي بشكل كبير وهذا يجعله رقم واحد في التوزيع .



وتابع طارق الشناوي ، احمد السقا وخالد الصاوي أجورهم من اكبر أجور السينماء المصرية ، مؤكدا أن أجور الممثلين تكون حسب مدة تصويرهم للمشاهد الفنية .



قال الناقد الفنى طارق الشناوى، إن الرئيس السيسى يتابع الفضائيات بشكل واضح جداً، وعميق، ومدعم بدور مهم جداً للفن والدراما وتعميق الوعى.

وأضاف طارق الشناوى، أن الفن يمكن أن يلعب دورا إيجابيا فى وجدان الناس، أكثر من الكتب والروايات.

وأشار الناقد الفنى، إلى أن الرئيس السيسى مؤمن بالابداع الفني وقدرته فى التغيير والإصلاح، لافتاً إلى ان أعمال وكتابات عبد الرحيم كمال مشرفة جداً ولم تكن أعمال مباشرة ابداً.

وفى سياق أخر، قال الناقد الفني طارق الشناوي إن الفنان تامر حسني مغني يمثل وليس ممثل يغني -وهذا يفرق- مشيرًا إلى أن تامر أراد في الفترة الأخيرة أن يؤكد أنه ممثل أولًا.

وأضاف طارق الشناوي ، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، أن تامر حسني عليه أن يستعين بمؤلفين سيناريو في أعماله، ولا يعتمد على أن يكون العمل الفني يسلط الضوء عليه فقط، ويجب أن يكون لباقي الأدوار المحيطة به دور أساسي في الأحداث.

وأوضح طارق الشناوي، أن تامر حسني هو المطرب الوحيد بعد عبد الحليم حافظ الذي له رصيد سينمائي، مشيرًا إلى أن محاولات المطربين في السينما بعد العندليب باءت بالفشل، لافتًا إلى أن تامر لديه مزيد من السنوات في المشوار الفني ، وعليه أن يدعم الجانب السينمائي الذي يمتاز به عن باقي المطربين من خلال الاعتماد على كاتب ومخرج جيد للعمل، وأن يوظف أغانيه في السياق الدرامي للأحداث، وأن يستثمر نجاحه في السينما بشكل أمثل لأنه لا يوجد لدينا مطرب يمثل غيره.