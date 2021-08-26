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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بحضور شعراء وأدباء.. تفاصيل الصالون الثقافي لنادي الزمالك

صدى البلد

نظمت إدارة النشاط الاجتماعي بنادي الزمالك مساء اليوم الاربعاء ، صالون ثقافي تحت عنوان " جائحة كورونا وتاثرها عن المجتمع ".


ويعتبر الصالون الثقافى هو ملتقى للأدباء والفنانين وأهل المعرفة والثقافة إلا أنه من اللافت أن تكون المرأة ذات الدور الأبرز في هذا المجال حيث شاركت في فكرة هذا الصالون الكاتبه سهام زعيم والدكتور والمستشار محمد ابراهيم وعدد من الشعراء والادباء من بينهم محمود حسن رئيس احدي المؤسسات الصحفية ، وعاطف الجندي رئيس شعبة الشعراء بمصر  والطفل المعجزة احمد فرحات .


وقال الدكتور يحيي حسن مدير النشاط الاجتماعي ونائب المدير التنفيذي للنادي  أن الصالون الثقافى فكرة مستحدثة تستهدف الوصول إلى أكبر قطاع من المهتمين بالثقافة، وتمثل آلية عصرية تناسب جمهور«السوشيال ميديا»،

واضاف حسن خلال كلمته في الصالون الثقافي ، موعد الصالون تناسب في توقيت حصول النادي علي درع الدوري الممتاز لنشر الوعي الثقافي ونبذ التعصب  .


وتابعت الدكتورة سهام الزعيم صاحبه فكره الصالون الثقافي لنادي الزمالك قائلة:  احلم ان يكون في كل جزء من وطننا  الحبيبي صالون ثقافي لنشر الخير والثقافه والروح السلام والحب خاصة أن الفكره ليست جديدة وموجوده في مصر منذ فترة .

وأضافت الزعيم  :" أن وش الصالون كان حلو  علي النادي بعد الحصول على درع الدوري .


واكد الدكتور  والمستشار محمد ابراهيم أحد الشعراء  وصاحب فكرة الصالون أيضا أن  الفكرة راودته  منذ شهور موضحا انه  توجه الي الدكتور  يحيي حسن مدير النشاط الاجتماعي والذي  نالت الفكرة إعجابه الشديد وطالب بسرعه تنفيذها.

واضاف ان الصالونات الثقافيه تدعوا الي السلامة والعلم والمعرفة ، ونحن  نمد يدنا ل غير المنتمين بنادي الزمالك وذلك لنبذ التعصب .


كما شارك الفنان أحمد فرحات قائلا :  انا اهلاوي وجئت لتهنئة نادي  الزمالك بمناسبه حصوله علي الدوري ، مشيرا أن مصر بحاجة الي صالونات أدبية لنشر الثقافة بين الشباب

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الزمالك نادي الزمالك

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