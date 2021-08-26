أين دورك من أجل بلدك.. ميدو يهاجم محمد صلاح

هاجم أحمد حسام ميدو مهاجم منتخب مصر الأسبق، موقف محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي من الانضمام للفريق القومي خلال مباريات تصفيات كأس العالم.

وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية بفضائية "النهار" ببرنامج "أوضة اللبس": "ليفربول يرفض مشاركة محمد صلاح مع منتخب مصر حتى في مباراة الجابون، رغم أن الجابون ليست في المنطقة الحمراء".

وأضاف: "محمد صلاح لا يتواصل مع أي مسؤول من اتحاد الكرة، والوحيد الذي يرد هو وكيله رامي عباس، "يجب على محمد صلاح وجميع اللاعبين الأفارقة، الضغط على أنديتهم للسماح لهم باللعب مع منتخباتهم".

واستطرد: "لا أهاجم محمد صلاح، أنا أول داعم لهؤلاء، ولكن أين دورهم من الضغط على أنديتهم لكي ينضموا للمنتخب؟ أتمنى من اللاعبين أن يكون لهم دورًا، ولكنهم يصدرون وكلائهم".

وواصل: "أي لاعب له دور في الضغط على ناديه للعب مع منتخب بلاده مثلما كان يفعل ميسي مع برشلونة للعب مع منتخب الأرجنتين".

واختتم: "محمد صلاح هو السبب في فوز مصر، يجب أن يضغط على ناديه لتأدية دوره الوطني مع منتخب بلاده".