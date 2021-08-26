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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الإعلان عن مزايدة عامة لتأجير 44 بازارا بساحة معبد الكرنك في الأقصر

تأجير (٤٤) بازار
تأجير (٤٤) بازار بساحة معبد الكرنك في الأقصر

أعلن مجلس مدينة الأقصر ، طرح المزايدة العامة الداخلية لتأجير (٤٤) بازار خارج ساحة معبد الكرنك، لمدة ٣ سنوات.

 

وتنعقد جلسة المزاد يوم الاربعاء الموافق ١٥ / ٩ /٢٠٢١م الساعة الثانية عشر ظهراً، وفقا للعديد من الإجراءات تتمثل في دفع تأمين ابتدائي ٥٠٠ ج ويزيد التأمين المؤقت إلى 10% من اجمالي قيمة العقد عن الثلاث سنوات فور الرسو ، وثمن كراسة الشروط والمواصفات بمبلغ ٢٩٩ جنيهًا.

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ووفقا لبيان مجلس المدينة إنه تباع كراسات الشروط والمواصفات بإدارة العقود والمشتريات بجزيرة العوامية، وتنعقد جلسة المزايدة بديوان عام مجلس مدينة الأقصر بإدارة العقود والمشتريات بالمدينة فى الموعد والتاريخ المحدد  .

 

وطالب مجلس مدينة الاقصر أن يتقدم المشترك بالمستندات المبينه ( الأصل للاطلاع) ، كراسة الشروط والمواصفات مع وضع طابع الشهيد فئة (٥) جنيهات عليها والتوقيع على أصل الإقرار المرفق، بجانب قيام الشركات المتقدمة في المزاد، بتسجيل بياناتها على موقع بوابة التعاقدات العامة، ويمكن الاطلاع على نسخة من كراسة الشروط والمواصفات والعقد المزمع ابرامة من بوابة التعاقدات العامة .

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