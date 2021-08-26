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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا تخصص 5.2 مليون دولار لدعم مراقبة انتخابات العراق

العراق وأمريكا
العراق وأمريكا

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، عن تقديم 5.2 مليون دولار لفريق مراقبة الانتخابات التابع لبعثة الأمم المتحدة في العراق.

ووفقًا لما ذكرته "السومرية نيوز"، قالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس-جرينفيلد، إن بلادها ترحب بجهود بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق لدعم الانتخابات بمراقبين إضافيين.

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وأضافت ليندا خلال جلسة ل‍مجلس الأمن، أن الولايات المتحدة ستقدم منحة قدرها 5.2 مليون دولار لفريق مراقبة الانتخابات التابع لبعثة الأمم المتحدة في العراق.

وكانت رئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، جينين هينيس بلاسخارت شددت على أهمية الانتخابات المزمع إجراؤها 10 أكتوبر، بالنسبة لمستقبل البلاد.

وأكدت في كلمة لها خلال جلسة ل‍مجلس الأمن، أن مصداقية الانتخابات القادمة ستكون أساسية لمستقبل العراق.

يذكر أن رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، جدد في وقت سابق، تمسكه بإجراء الانتخابات في موعدها، رافضا أي احتمال لتأجيلها. 

وأكد خلال مؤتمر صحفي بعد انتهاء جلسة الحكومة، عدم تنازل مجلس الوزراء عن إجراء هذا الاستحقاق في موعده المحدد.

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